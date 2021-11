WI vs SL Live Streaming West Indies vs Sri Lanka, T20 World Cup 2021: वेस्‍टइंडीज और श्रीलंका की टीमें आज दिन के दूसरे मुकाबले में आमने सामने होंगी. श्रीलंका की टीम पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है. हालांकि वेस्‍टंडीज के पास अभी भी एक मौका बचा है. उनके अगले चरण में पहुंचने की संभावना काफी कम है क्‍योंकि विंडीज को अन्‍य टीमों के मैचों पर भी काफी हद तक निर्भर करना होगा.Also Read - AUS vs BAN Live Streaming: कब और कहां देखें बांग्‍लादेश-ऑस्‍ट्रेलिया मुकाबला, Radio पर भी होगा प्रसारण

वेस्‍टइंडीज और श्रीलंका के बीच टी20 विश्‍व कप 2021 का मुकाबला कब खेला जाएगा ?

वेस्‍टइंडीज और श्रीलंका के बीच टी20 विश्‍व कप 2021 का मुकाबला चार नवंबर, गुरुवार को खेला जाएगा. Also Read - अंपायर Michael Gaugh ने टी20 विश्‍व कप के दौरान की ऐसी हरकत, ICC ने पूरे टूर्नामेंट से ही कर दी छुट्टी

वेस्‍टइंडीज और श्रीलंका के बीच टी20 विश्‍व कप 2021 का मुकाबला कहां खेला जाएगा ?

वेस्‍टइंडीज और श्रीलंका के बीच टी20 विश्‍व कप 2021 का मुकाबला शेख जायद स्‍टेडियम में अबू धाबी में खेला जाएगा.

वेस्‍टइंडीज और श्रीलंका के बीच टी20 विश्‍व कप 2021 का मुकाबला कितने बजे शुरू होगा ?

वेस्‍टइंडीज और श्रीलंका के बीच टी20 विश्‍व कप 2021 का मुकाबला गुरुवार शाम साढ़े सात बजे शुरू होगा.

वेस्‍टइंडीज और श्रीलंका के बीच टी20 विश्‍व कप 2021 के मुकाबले में टॉस कितने बजे होगा ?

वेस्‍टइंडीज और श्रीलंका के बीच टी20 विश्‍व कप 2021 के मुकाबले में टॉस भारतीय समयानुसार शाम सात बजे होगा.

वेस्‍टइंडीज और श्रीलंका के बीच टी20 विश्‍व कप 2021 का मुकाबला टीवी पर कैसे देख सकते हैं ?

वेस्‍टइंडीज और श्रीलंका के बीच टी20 विश्‍व कप 2021 का मुकाबला टीवी पर स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देखा जा सकता है.

वेस्‍टइंडीज और श्रीलंका के बीच टी20 विश्‍व कप 2021 के मुकाबले को मोबाइल पर लाइव स्‍ट्रीमिंग के माध्‍मय से कैसे देखें ?

वेस्‍टइंडीज और श्रीलंका के बीच टी20 विश्‍व कप 2021 के मुकाबले को मोबाइल पर लाइव स्‍ट्रीमिंग के माध्‍यम से Disney Hotstar App के माध्‍यम से देख सकते हैं.