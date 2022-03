भारत की महानतम महिला क्रिकेटर मिताली राज (Mithali Raj) देश को पहला महिला वर्ल्ड कप (Women World Cup) का खिताब दिलाने के बाद अपने करियर का शानदार अंत करना चाहेंगी. मिताली की ही कप्तानी में भारत पिछली बार साल 2017 में इंग्लैंड में खेले गए वर्ल्ड कप में खिताब के काफी करीब तक पहुंच गया था. उसने फाइनल मैच में इंग्लैंड को दबाव में ला दिया था लेकिन तब जैसे ही कप्तान मिताली रन आउट हुईं, भारत ने जीती बाजी गंवा दी. अब मिताली उस हार की कचौट से यहां अपनी टीम के साथ जीत दर्ज करना चाहेंगी.Also Read - सिर्फ 10 महीनों में झटके 50 अंतरराष्ट्रीय विकेट, फिर नहीं मिला टीम इंडिया में स्थान, अब BCCI ने Abey Kuruvilla को सौंपा बड़ा पदभार

लेकिन उनकी राह इतनी भी आसान नहीं होगी. इंग्लैंड की हीथर नाइट (Heather Knight) खिताब बचाने और ऑस्ट्रेलिया की मेग लैनिंग अपनी टीम को 7वीं बार चैंपियन बनाने की प्रतिबद्धता के साथ शुक्रवार से शुरू होने वाले आईसीसी महिला एकदिवसीय विश्व कप में उतरेंगी.

कोविड-19 महामारी के कारण एक साल बाद आयोजित किया जा रहा यह टूर्नामेंट जैव सुरक्षित वातावरण (बायो बबल) में छह स्थानों पर खेला जाएगा. यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट लीग प्रारूप में खेला जाएगा, जहां सभी आठ टीम एक दूसरे का सामना करेंगी, जिनमें से शीर्ष पर रहने वाली चार टीम सेमीफाइनल के लिए क्वॉलीफाई करेंगी.

भारत 2005 और पिछली बार (2017) का उप विजेता है. वह रविवार को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा, जबकि 2000 में खिताब जीतने वाला न्यूजीलैंड टूर्नामेंट के पहले मैच में वेस्टइंडीज से भिड़ेगा.

Here. We. Go.

Eight teams in New Zealand competing to hold the #CWC22 trophy aloft!

Will we see a new winner? pic.twitter.com/CU1wZfXvUk

— ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) March 2, 2022