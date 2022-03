न्यूजीलैंड में खेले जा रहे महिला वर्ल्ड कप (Women World Cup 2022) में भारतीय टीम रविवार को अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान (INDw vs PAKw) के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी. इस वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम मैनेजमेंट अपनी स्टार बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) की फॉर्म को लेकर चिंतित था लेकिन पिछले कुछ मैचों से हरमन अब रंग में आती नजर आ रही हैं, जिस पर कप्तान मिताली राज (Mithali Raj) ने खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि इस स्टार ऑलराउंडर का अनुभव मध्यक्रम के लिए काफी अहम है और वर्ल्ड कप से पहले उन्हें रन जुटाते हुए देखना अच्छा है.Also Read - Women World Cup 2022: भारत की निगाहें पहले महिला वर्ल्ड कप खिताब पर, ऑस्ट्रेलिया प्रबल दावेदार

पिछले कुछ समय से 32 साल की हरमनप्रीत ज्यादा रन नहीं बना पा रही थीं, लेकिन उन्होंने 5वें वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ 63 रन की पारी खेली और फिर इसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ अभ्यास मैच में से एक में 104 रन की पारी खेलकर वर्ल्ड कप से पहले फॉर्म में वापसी की.

मिताली ने पाकिस्तान के खिलाफ शुरुआती मैच से पूर्व वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'यह महत्वपूर्ण है. वह (हरमनप्रीत) टीम की अहम सदस्यों में से एक है और उनका अनुभव मध्यक्रम में काफी मायने रखता है.'

💬 💬 "We have enjoyed representing our country." #TeamIndia Captain @M_Raj03 on what the veteran pacer @JhulanG10 means to the team and the bond the two share. 😊 👍#CWC22 pic.twitter.com/eEnbLpGwAZ

— BCCI Women (@BCCIWomen) March 5, 2022