महिला वर्ल्ड कप (Women World Cup 2022) का 12वां संस्करण शुक्रवार (4 मार्च 2022) से न्यूजीलैंड में शुरू हो रहा है. पिछली बार की उपविजेता भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में रविवार 6 मार्च को अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान (INDw vs PAKw) के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा. भारतीय पुरुष टीम के स्टार बल्लेबाज और पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) भी इस मैच को देखने के लिए तैयार हैं और उन्होंने बाकी क्रिकेट प्रशंसकों को भी याद दिलाया है कि वे भी इस हाई वोल्टेज मुकाबले के तैयार रहें और सुबह 6.30 का अलार्म अभी से सेट कर लें. विराट ने ट्वीट कर भारतीय क्रिकेट फैन्स से यह अपील की.Also Read - India Tour of Ireland 2022: इस साल भारत करेगा आयरलैंड का दौरा, यहां देखें शेड्यूल

हालांकि इस मैच के दौरान विराट कोहली (Virat Kohli) श्रीलंका के खिलाफ अपने करियर के 100वें टेस्ट मैच में भी व्यस्त होंगे. लेकिन भारतीय समयानुसार इस टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल सुबह 9.30 बजे शुरू होगा, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ महिला वर्ल्ड कप का मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 6.30 शुरू होगा. Also Read - Virat Kohli के 100वें टैस्‍ट पर BCCI ने दिखाया बड़ा दिल, 50 प्रतिशत फैन्‍स को स्टेडियम आने की इजाजत

ऐसे में विराट लगभग शुरुआती 3 घंटे का खेल निरंतर देखने को तैयार रहेंगे और अगर पुरुष भारतीय टीम अपने टेस्ट मैच के तीसरे दिन बल्लेबाजी कर रही होगी, तो तब निश्चित ही क्रीज पर खड़े दो भारतीय बल्लेबाजों के अलावा बाकी टीम के खिलाड़ी भी ड्रेसिंग रूम में इस मैच का लुत्फ लेते दिख सकते हैं. Also Read - विराट कोहली के 100वें टेस्‍ट मैच में क्‍यो उपलब्‍ध नहीं हो सकते दर्शक ? जसप्रीत बुमराह ने कही मन की बात

No better time to cheer for the #WomenInBlue and show the strength of #HamaraBlueBandhan than this, ‘cause it’s time for the ICC Women’s World Cup 2022!

So set your alarms for 6.30 AM on Mar 6, 2022 & watch #PAKvIND on @StarSportsIndia & Disney+Hotstar | ICC #CWC22 #ad https://t.co/OSAvQTmKAm

— Virat Kohli (@imVkohli) March 2, 2022