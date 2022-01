Womens Ashes, 2022, Australia Women vs England Women, Only Test: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच कैनबरा में एकमात्र टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने लीड बना रखी है. तीसरे दिन की समाप्ति तक ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट खोकर 12 रन बना लिए हैं, जिसके साथ उसकी बढ़त 52 रन की हो चुकी है. इंग्लैंड की पहली पारी के दौरान ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बेथ मूनी (Beth Mooney) ने शानदार फील्डिंग की, जिसकी सभी तारीफ कर रहे हैं. 55वें ओवर में डार्सी ब्राउन (Darcie Brown) की गेंद पर हीदर नाइट (Heather Knight) ने शानदार शॉट खेला. बेथ मूनी ने बाउंड्री रोप से ठीक पहले गेंद को अंदर धकेल दिया. खास बात ये रही कि बेथ मूनी ने टूटे जबड़े के साथ ये फील्डिंग की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.Also Read - Pakistan U19 vs Australia U19: पाकिस्तान को हराकर सुपर लीग सेमीफाइनल में पहुंची ऑस्ट्रेलिया

17 जनवरी को हुई बेन मूनी के जबड़े की सर्जरी

बेथ मूनी नेट सेशन के दौरान चोटिल हो गई थीं, जिसके बाद 17 जनवरी को उनकी सर्जरी हुई. बेथ मूनी के चेहरे में धातु की तीन प्लेट और निचले दांत में वायर लगाई गई है. ऐसे में टूटे जबड़ के साथ वह इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में उतरी.

शतक से चूकीं मैन लैनिंग, ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में बनाए 337/9

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी 337/9 के स्कोर पर घोषिक की. टीम के लिए हेन्स ने 86, जबकि मैग लैनिंग ने 93 रन बनाए. विपक्षी टीम की ओर से कैथरीन ब्रंट को सर्वाधिक 5 विकेट हाथ लगे.

हीदर नाइट ने ठोके 168 रन, मगर ऑस्ट्रेलिया ने हासिल की लीड

इसके जवाब में इंग्लैंड पहली पारी में 297 रन पर सिमट गई. यहां से ऑस्ट्रेलिया ने 40 रन की लीड हासिल कर ली. इंग्लैंड के लिए कप्तान हीदर नाइट ने सर्वाधिक 168 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एलिस पैरी को 3 शिकार हाथ लगे.

दूसरी पारी में बेथ मूनी बना चुकीं 7 रन

ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे दिन की समाप्ति तक अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 12 रन बना लिए हैं. हेन्स इस पारी में कुछ खास नहीं कर सकीं. वह महज 4 रन बनाकर आउट हो गई, जबकि एलिस हेली खाता भी ना खोल सकीं. बेथ मूनी फिलहाल 7 रन बना चुकी हैं. इस पारी में दोनों विकेट कैथरीन ब्रंट को हाथ लगे हैं.