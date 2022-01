Womens Ashes 2022, Australia Women vs England Women, Only Test: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच 27 जनवरी से इकलौते टेस्ट मैच की शुरुआत हो चुकी है, जिसके पहले दिन मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने शानदार बल्लेबाजी की. कैनबरा में खेले जा रहे इस मुकाबले में मुकाबले के पहले दिन कप्तान मेग लैनिंग (Meg Lanning) ने शानदार पारी खेली. लैनिंग ने 13 चौकों की मदद से 93 रन बनाए.Also Read - AUS vs ENG, 1st T20I: पहले झटके 3 विकेट, फिर महिला बल्लेबाज ने टी20 क्रिकेट में खेल दी तूफानी पारी

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. 4 के स्कोर तक टीम ने एलिसा हेली और बेथ मूनी (Beth Mooney) का विकेट गंवा दिया था. हेली अपना खाता तक नहीं खोल सकीं, जिसके बाद एलिस पैरी (18) भी आउट हो गईं. Also Read - Women Ashes 2022: ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, स्टार बल्लेबाज Beth Mooney का जबड़ा फ्रैक्चर, वर्ल्ड कप में खेलना भी संदिग्ध

ऑस्ट्रेलिया ने 43 के स्कोर तक अपने तीन विकेट गंवा दिए थे. यहां से रशेल हेन्स (Rachael Haynes) ने मेग लेनिंग के साथ चौथे विकेट के लिए 169 रन की साझेदारी की. लैनिंग (93) के आउट होते ही उसी स्कोर पर हेन्स भी चलती बनीं. हेन्स ने 10 चौकों की मदद से 86 रन की पारी खेली. Also Read - ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार के बाद हरमनप्रीत कौर ने कहा- चाहूंगी कि टीम और जिम्मेदारी से खेले

Tahlia McGrath falls to Nat Sciver on the last ball of the day, but not before bringing up a half-century!

Australia finish day one on 327/7! pic.twitter.com/rNmKyjgLbH

— ICC (@ICC) January 27, 2022