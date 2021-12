ICC Women’s Cricket World Cup 2022 Full Schedule: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने महिला विश्व कप-2022 का शेड्यूल जारी कर दिया है. इस विश्व कप की शुरुआत 4 मार्च 2022 को वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड (WI W vs NZ W) के बीच मुकाबले से साथ होगी. भारतीय टीम 6 मार्च को पाकिस्तान (IND W vs PAK W) के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी. टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला 3 अप्रैल को क्राइस्टचर्च के हेग्ले ओवल में आयोजित होगा.Also Read - IND vs AFG: मार्च में Afghanistan करेगा भारत दौरा, इस महीने खेली जाएगी ODI सीरीज

बता दें कि इस वर्ल्ड कप 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं. भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ने 2017-2020 के बीच खेली गई आईसीसी महिला चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन के दम पर सीधा क्वलीफाई किया है, जबकि मेजबान होने के नाते न्यूजीलैंड को ऑटोमेटिक क्वालीफिकेशन मिला. पाकिस्तान, वेस्टइंडीज और बांग्लादेश ने वनडे रैंकिंग के बूते क्वालीफाई किया है. Also Read - PAK vs WI, 2nd T20I: पाकिस्तान की भारी फजीहत, अपील के बावजूद स्टेडियम पहुंचे 4 हजार से भी कम फैंस

New Zealand host the West Indies in the #CWC22 opener, and rivals face off in the first week of the tournament 👀

Key dates for your cricket diary 👇https://t.co/1l53PeHbGO

— ICC (@ICC) December 15, 2021