Womens T20 Challenge 2022, Velocity vs Trailblazers, 3rd Match: वैलोसिटी (VEL) और ट्रेलब्लेजर्स (TRL) के बीच महिला टी20 चैलेंज 2022 का तीसरा मैच खेला गया, जिसमें ट्रेलब्लेजर्स ने 16 रन से जीत दर्ज की. भले ही वैलोसिटी ने मुकाबला गंवा दिया, लेकिन नेट रनरेट में ट्रेलब्लेजर्स से आगे होने की वजह से उसने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जहां 28 मई को उसका सामना सुपरनोवाज (Supernovas vs Velocity) से होगा.Also Read - Womens T20 Challenge 2022 : शेफाली वर्मा-लौरा वोल्वार्ड्ट के शानदार अर्धशतक की बदौलत वेलोसिटी ने सुपरनोवाज को 7 विकेट से हराया

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ट्रेलब्लेजर्स ने 5 विकेट खोकर 190 रन बनाए. टीम को 13 के स्कोर पर कप्तान स्मृति मंधाना (1) के रूप में पहला झटका लग चुका था. इसके बाद मेघना (Sabbhineni Meghana) ने जेमिमा रोड्रिग्स (Jemimah Rodrigues) के साथ दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया. Also Read - Womens T20 Challenge 2022: पहले मैच में हरमनप्रीत के सुपरनोवाज ने मंधाना के ट्रेलब्लेजर्स को 49 रन से हराया

मेघना ने 47 गेंदों में 4 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 73 रन बनाए, जबकि रोड्रिग्स ने 44 बॉल में 66 रन बनाए. इसके अलावा हेली मैथ्यूज ने 27 रन टीम के खाते में जोड़े. विपक्षी टीम की ओर से मिमरन बहादुर ने सर्वाधिक 2 शिकार किए. Also Read - महिला टी20 चैलेंज की आज से होने जा रही है शुरुआत, स्‍मृति मंधाना बोलीं- हम टूर्नामेंट के लिए हैं उत्‍साहित

That’s that from Match 3 of #My11CircleWT20C

Trailblazers win by 16 runs, but it is the Velocity who make it to the Finals on net run rate.

Scorecard – https://t.co/FLFvj1HDlk #VELvTBL #My11CircleWT20C pic.twitter.com/B5XSyEF80j

