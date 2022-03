ICC Womens World Cup 2022, India Women vs Australia Women: महिला विश्व कप-2022 में भारत और ऑस्ट्रेलिया (INDW vs AUSW) के बीच ऑकलैंड के ईडन पार्क (Eden Park, Auckland) में टूर्नामेंट का 18वां मैच खेला जाना है, जिसमें भारतीय टीम हर हाल में जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी. भारत टूर्नामेंट में अब तक 4 में से 2 मुकाबले गंवा चुका है. ऐसे में अगले दौर में पहुंचने के लिए उसे अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी.Also Read - PAK vs AUS: सिर्फ दो टेस्ट मुकाबलों में लुटे 2431 रन, गेंदबाजों की 'कब्रगाह' बनी पाकिस्तान की पिचें

ऑस्ट्रेलिया की हरफनमौला खिलाड़ी ताहलिया मैकग्राथ (Tahlia McGrath) ने कहा कि उनकी टीम भारत को हराने के लिए हर मुमकिन तैयारी करेगी. ताहिला ने कहा, “हमें हाल की भारत श्रृंखला में उनके खिलाफ काफी सफलता मिली थी. लेकिन, यह एक नया स्थान है, एक नया टूर्नामेंट है, इसलिए कुछ भी हो सकता है और वे एक विश्व स्तरीय टीम हैं. हम उन पर अपना होमवर्क करेंगे, कल बड़ी ट्रेनिंग करेंगे और शनिवार को खुद को उन्हें हराने का हर मौका देंगे.” Also Read - PAK vs AUS, 2nd Test: David Warner ने पाकिस्तान जाकर चलाया हथौड़ा, वाइफ कैंडिस बोली- घर आकर...

मैकग्राथ इस बात से वाकिफ हैं कि भारत बुधवार को इंग्लैंड से चार विकेट से हार का सामना करने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जोरदार वापसी करने की कोशिश करेगा. तहलिया ने कहा, “हम उम्मीद करते हैं कि हर टीम हम पर काफी मेहनत करेगी. यह काफी आक्रामक प्रकार की क्रिकेट टीम है जो हमारे खिलाफ खेलती है और इसलिए हम इसे पसंद करते हैं. हम एक बड़ी चुनौती की उम्मीद कर रहे हैं. जाहिर है कि गेंद के साथ झूलन गोस्वामी बेहतर करेंगी.” Also Read - PAK vs AUS, 2nd Test: Babar Azam ने रच दिया इतिहास, Don Bradman को छोड़ा पीछे

मैकग्राथ, जो दर्द से आराम करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मैच से चूक गए थी. टूर्नामेंट के सभी चार मैचों में ऑस्ट्रेलियाई टीम के विभिन्न खिलाड़ियों के कदम उठाने से खुश हैं.

मैकग्राथ ने ऑस्ट्रेलियाई टीम की संस्कृति की सराहना करते हुए कहा कि खिलाड़ी स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी माहौल में एक-दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं. यह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है. हम एक बहुत ही प्रतिस्पर्धी समूह हैं और साथ ही, हम हर उस व्यक्ति के लिए सुपर उत्साहजनक हैं जिसे अवसर मिलता है.