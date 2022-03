ICC Womens World Cup 2022, New Zealand Women vs Australia Women: ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड (NZW vs AUSW) के बीच वेलिंग्टन में महिला विश्व कप-2022 का 11वां मैच खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 141 रन से जीत दर्ज की. इसी के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम महिला विश्व कप की अंकतालिका में नंबर-1 बन गई है. ऑस्ट्रेलिया ने अपने शुरुआती तीनों मैच जीते हैं, जिसके साथ उसने 6 प्वाइंट्स हासिल कर लिए.Also Read - PAK vs AUS, 2nd Test: Usman Khawaja ने जड़ा 11वां टेस्ट शतक, ऑस्ट्रेलिया की स्थिति मजबूत

खराब शुरुआत के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 269 रन

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट खोकर 269 रन बनाए. टीम ने 56 के स्कोर तक अपने 3 विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद बेथ मूनी ने एलिस पैरी के साथ चौथे विकेट के लिए 57 रन की साझेदारी कर टीम को संभाला. मूनी 44 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हुईं.

एलिस पैरी-ताहिला मैकग्रा के बीच शतकीय साझेदारी

इसके बाद एलिस पैरी ने ताहिला मैकग्रा के साथ चौथे विकेट के लिए 101 रन जोड़े. पैरी 6 चौकों और 1 छक्के की मदद से 68 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि ताहिला ने 56 गेंदों में 57 रन की पारी खेली. इनके अलावा एश्ले गार्डनर ने महज 18 गेंदों में नाबाद 48 रन बनाए. विपक्षी टीम की ओर से ली ताहुहू ने सर्वाधिक 3 विकेट झटके.

न्यूजीलैंड महज 128 रन पर ऑलआउट

इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 30.2 ओवर में महज 128 रन पर सिमट गई. न्यूजीलैंड ने 22 के स्कोर पर कप्तान सोफी डिवाइन (6) को गंवा दिया, जिसके बाद विकेटों का पतझड़ लग गया. न्यूजीलैंड के लिए एमी सैदरवेट ने सर्वाधिक 44 रन अपने नाम किए. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डार्सी ब्राउन ने 3 शिकार किए, जबकि अमांडा वेलिंग्टन और एश्ले गार्डनर ने 2-2 विकेट अपने नाम क्ए.