ICC Womens World Cup 2022, New Zealand Women vs West Indies Women, 1st Match: वेस्टइंडीज ने महिला विश्व कप-2022 के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड पर 3 रन से रोमांचक जीत दर्ज की. इस मुकाबले में एक ओर हेली मैथ्यूज (Hayley Matthews) ने शानदार शतक जड़ा. वहीं दूसरी तरफ अनीसा मोहम्मद (Anisa Mohammed) ने इतिहास रच दिया. अनीसा मोहम्मद 300 अंतरराष्ट्रीय विकेट चटकाने वाली वेस्टइंडीज की पहली महिला गेंदबाज बन चुकी हैं. इस विश्व कप उन्हें इस मुकाम को छूने के लिए सिर्फ एक शिकार की जरूरत थी. न्यूजीलैंड की पारी के 27.6 ओवर में ऐमी सैटरवेट (Amy Satterthwaite) को पगबाधा आउट कर अनीसा ने अपने नाम बड़ा रिकॉर्ड कर लिया.Also Read - Womens World Cup 2022, NZW vs WIW: आखिरी ओवर में थी सिर्फ 6 रन की दरकार, Deandra Dottin ने पलट दिया पासा

टी20 अंतरराष्ट्रीय में 125 विकेट झटक चुकीं अनीसा मोहम्मद

अनीसा मोहम्मद ने 137 वनडे मैचों में 176 शिकार किए हैं, जबकि 117 टी20 मुकाबलों में वह 125 विकेट अपने नाम कर चुकी हैं. बात वैश्विक स्तर पर करें, तो अनीसा इस मुकाम को छूने वाली पहली महिला स्पिनर हैं, जबकि सिर्फ तीन तेज गेंदबाज ही 300 शिकार कर सकी हैं. Also Read - Womens WC 2022: पहले ही मैच में Hayley Matthews का तूफानी शतक, 17 बाउंड्री के दम पर रचा इतिहास

🔹️First WI Woman to 3️⃣0️⃣0️⃣ wickets.

🔹️First spinner to achieve the milestone.

🔹️4th woman to the achieve the milestone. What a day for @14anisa.👏🏿#MaroonWarriors #CWC22 pic.twitter.com/GYVJf4XFlG — Windies Cricket (@windiescricket) March 4, 2022

Also Read - Womens World Cup 2022: ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, स्टार ऑलराउंडर शुरुआती दो मुकाबलों से बाहर

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज ने हेली मैथ्यूज के दम पर 259/9 का स्कोर खड़ा किया. हेली ने 128 गेंदों में 17 बाउंड्री की मदद से 119 रन बनाए, जबकि चेडीन नेशन ने 36 रन की पारी खेली. विपक्षी टीम की ओर से ली ताहुहू को 3 विकेट हाथ लगे.

इसके जवाब में न्यूजीलैंड 49.5 ओवर में 256 रन पर सिमट गई. न्यूजीलैंड की तरफ से सोफी डिवाइन ने 108, जबकि केटी मार्टिन ने 44 रन बनाए. डियांड्रा डॉटिन ने अंतिम ओवर में मैच का पासा पलटते हुए 2 शिकार किए. उनके अलावा हेली मैथ्यूज और अनीसा मोहम्मद को भी 2-2 विकेट हाथ लगे.