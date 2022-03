ICC Womens World Cup 2022, Australia Women vs England Women, 3rd Match: महिला विश्व कप-2022 की शुरुआत 4 मार्च से होने जा रही है. पहला मैच न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज (NZW vs WIW) की टीमों के बीच खेला जाना है, जिसके बाद 5 मार्च को ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड (AUSW vs ENGW) के विरुद्ध हैमिल्टन में अपने अभियान की शुरुआत करनी है, लेकिन इससे पहले ऑस्ट्रेलिया महिला टीम को बड़ा झटका लगा है. स्टार ऑलराउंडर एश्ले गार्डनर (Ashleigh Gardner) कोरोना संक्रमित पाई गई हैं, जिसके चलते वह वर्ल्ड कप के शुरुआती दो मैच नहीं खेल सकेंगी.Also Read - PAK vs AUS, 1st Test: 24 साल बाद पाकिस्तान पहुंची ऑस्ट्रेलियाई टीम, टेस्ट सीरीज से पहले बड़ा झटका

10 दिनों तक पृथकवास में एश्ले गार्डनर

24 वर्षीय खिलाड़ी एश्ले गार्डनर को 10 दिन तक पृथकवास पर रहना होगा, जिसके कारण वह इंग्लैंड और पाकिस्तान के खिलाफ क्रमश: शनिवार और मंगलवार को होने वाले मैचों में नहीं खेल पाएंगी. हालांकि उनके मेजबान न्यूजीलैंड के खिलाफ 13 मार्च को वेलिंगटन में होने वाले तीसरे मैच में उपलब्ध रहने की संभावना है. Also Read - जैक क्रॉउली को यकीन; एशेज में शर्मनाक हार के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में वापसी करेगी इंग्लैंड

विश्व कप शुक्रवार से शुरू होगा, जिसमें छह बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. मंगलवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के दूसरे अभ्यास मैच में 32 गेंदों में 60 रन बनाने वाली गार्डनर के बदले ऑलराउंडर एनाबेल सदरलैंड और साथी स्पिन-गेंदबाज ग्रेस हैरिस शामिल हैं. Also Read - 24 साल बाद पहली बार पाकिस्तान दौरे पर पहुंची ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बयान में कहा, ‘‘ऑस्ट्रेलिया की बाकी सभी खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ का परीक्षण नेगेटिव आया है.’’ न्यूजीलैंड में कोविड-19 के दैनिक मामलों की संख्या इस सप्ताह 22,000 से अधिक है.

एश्ले गार्डनर के प्रदर्शन पर एक नजर

एश्ले गार्डनर के प्रदर्शन पर नजर डालें, तो उन्होंने 3 टेस्ट में 157 रन बनाने के अलावा 4 शिकार किए हैं. वहीं 42 वनडे मुकाबलों में वह 2 फिफ्टी की मदद से 571 रन बना चुकी हैं, जबकि उन्होंने इस फॉर्मेट में 43 शिकार भी किए हैं. वहीं 51 टी20 मुकाबलों में एश्ले गार्डनर 4 अर्धशतक की मदद से 815 रन बनाने के अलावा 27 विकेट भी ले चुकी हैं.