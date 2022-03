ICC Womens World Cup 2022, New Zealand Women vs Australia Women: न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया (NZW vs AUSW) के हाथों महिला विश्व कप-2022 में 141 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा है. वेलिंग्टन (Wellington) में 13 मार्च को खेले गए इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 269 रन बनाए, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड 30.2 ओवर में महज 128 रन पर सिमट गई.Also Read - Womens WC 2022, NZW vs AUSW: ऑस्ट्रेलिया ने लगाई 'जीत की हैट्रिक', प्वाइंट्स टेबल में नंबर-1

न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन (Sophie Devine) बल्लेबाजों के प्रदर्शन से निराश हैं. मैच के बाद सोफी ने कहा, "हमारी बल्लेबाजी का प्रदर्शन खराब था, हमने देखा कि जिस तरह से एमी ने वहां से बल्लेबाजी करने की कोशिश की, आप अपना समय ले सकते थे. हम जानते थे कि हमारी योजना में कमी रह गई, लेकिन हम आज वह नहीं कर सके, जो हमें करना चाहिए था. ऑस्ट्रेलिया ने खाका तैयार किया, हम ऐसा करने में सक्षम नहीं थे."

न्यूजीलैंड की 141 रनों से भारी हार को प्रभावित करने वाले कारणों पर सोफी ने ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी गहराई के बारे में बताया, विशेष रूप से एशले गार्डनर द्वारा नाबाद 18 गेंदों में 48 रन. उन्होंने आगे कहा, "इसलिए हम पहले गेंदबाजी करना चाहते थे, उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन यह ऑस्ट्रेलियाई टीम की गुणवत्ता को दर्शाता है, भले ही आप उनका तीन-चार विकेट गिरा दे, वे रन-रेट नियंत्रण में रखते हैं, उन्होंने आज बेहतर बल्लेबाजी की."

सोफी डिवाइन ने आगे कहा, “यह खराब गेंदबाजी और गार्डनर की बल्लेबाजी दोनों का एक संयोजन था. वह जिस तरह से गेंद को हिट करती है उन्हें रोक पाना मुश्किल होता है, वह शानदार थी.”