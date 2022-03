ICC Womens World Cup 2022, New Zealand Women vs West Indies Women, 1st Match: महिला विश्व कप-2022 का पहला मैच काफी रोमांचक रहा. 4 मार्च को माउंट माउंगानुई (Mount Maunganui) में वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड (NZW vs WIW) को 3 रन से मात दी. अब वेस्टइंडीज की टीम 9 मार्च को इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में उतरेगी. न्यूजीलैंड को अंतिम ओवर में 6 रन की दरकार थी, लेकिन टीम सिर्फ 2 रन ही बना सकी. डिएंड्रा डॉटिन (Deandra Dottin) ने 50वें ओवर की दूसरी और चौथी गेंद पर विकेट झटके, जबकि पांचवीं बॉल पर न्यूजीलैंड की बल्लेबाज रन आउट हो गई.Also Read - Womens WC 2022: पहले ही मैच में Hayley Matthews का तूफानी शतक, 17 बाउंड्री के दम पर रचा इतिहास

खराब शुरुआत के बावजूद वेस्टइंडीज ने बनाए 259 रन

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी वेस्टइंडीज ने 9 विकेट खोकर 259 रन बनाए. टीम ने 39 के स्कोर तक अपने 2 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद हेली मैथ्यूज ने स्टेफनी टेलर के साथ टीम को संभाला. Also Read - Womens World Cup 2022: ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, स्टार ऑलराउंडर शुरुआती दो मुकाबलों से बाहर

हेली मैथ्यूज ने खेली 119 रन की पारी

हेली मैथ्यूज ने तीन साझेदारियां कीं, जिसके दम पर टीम ने मजबूत स्कोर खड़ा किया. हेली ने 128 गेंदों में 16 चौकों और 1 छक्के की मदद से 119 रन की पारी खेली, जबकि चेडेन नेशन ने 36, जबकि स्टेफनी टेलर ने 30 रन बनाए. विपक्षी टीम की ओर से ताहुहू ने 3, जबकि जेस केर्र ने 2 विकेट झटके. Also Read - टीम इंडिया अभी मैदान पर जो कुछ भी कर रही है वो टी20 विश्व कप की तैयारी है: श्रेयस अय्यर

A thrilling win for West Indies in the #CWC22 opener against New Zealand 💥 ➡️ https://t.co/aHgI2uedf7 pic.twitter.com/WyHLfC2tN8 — ICC (@ICC) March 4, 2022

सोफी डिवाइन की मेहनत पर फिरा पानी, न्यूजीलैंड 256 रन पर ऑलआउट

इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 49.5 ओवर में 256 रन पर सिमट गई. न्यूजीलैंड की ओर से कप्तान सोफी डिवाइन ने 127 गेंदों में 108 रन की पारी खेली. सोफी ने इस दौरान 10 चौके जड़े, जबकि केटी मार्टिन ने 44 रन बनाए. न्यूजीलैंड की ओर से कोई भी बल्लेबाज छक्का नहीं जड़ सकीं. वेस्टइंडीज की ओर से हेली मैथ्यूज, अनीसा मोहम्मद और डिएंड्रा डॉटिन को 2-2 सफलता हाथ लगी.