World Test Championship Point Table: पाकिस्तान ने बांग्लादेश (Bangladesh vs Pakistan) को दूसरे टेस्ट मैच में पारी और 8 रन से मात दी. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने पहली पारी 300/4 के स्कोर पर घोषित की, जिसके जवाब में बांग्लादेश महज 87 रन पर सिमट गया. यहां से मेहमान टीम के पास 213 रन की लीड शेष रह गई और बांग्लादेश को फॉलोऑन खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा. इससे पहले पाकिस्तान ने सीरीज के शुरुआती मैच को 8 विकेट से अपने नाम किया था. अब दूसरे मैच में जीत के साथ पाकिस्तान ने सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया है.Also Read - PAK vs BAN, 2nd Test: एक ही मैच में Sajid Khan ने झटके 12 विकेट, Bangladesh के खिलाफ Pakistan का क्लीन स्वीप

इस सीरीज के साथ पाकिस्तान ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंकतालिका में 36 प्वाइंट्स जुटा लिए हैं. पाकिस्तान ने अब तक 3 मैच जीते हैं, जबकि एक में उसे हार का सामना करना पड़ा है. यह टीम दूसरे पायदान पर है, जबकि श्रीलंका शुरुआती दोनों मैच जीतकर टॉप पर कायम है. Also Read - Women's Asian Champions Trophy Hockey: कोरोना की चपेट में आई भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी, Korea के खिलाफ मुकाबला रद्द

भारतीय टीम 58.33 जीत प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच चुकी है. इंग्लैंड की टीम 14 प्वाइंट्स के साथ चौथे, जबकि वेस्टइंडीज 12 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर मौजूद है. भारत के हाथों टेस्ट सीरीज गंवाकर न्यूजीलैंड 16.66 जीत प्रतिशत के साथ छठे पायदान पर है. वहीं बांग्लादेशी टीम पाकिस्तान के विरुद्ध सीरीज के दोनों मैच हारकर सबसे निचले स्थान पर मौजूद है. Also Read - BAN vs PAK, 2nd Test: Ajaz Patel के बाद पाकिस्तानी गेंदबाज ने मचाया तहलका, पारी में झटके 8 विकेट

The ICC World Test Championship standings after Pakistan’s emphatic win in the Dhaka Test 📈#WTC23 | #BANvPAK pic.twitter.com/Xo2k02pnPE

— ICC (@ICC) December 8, 2021