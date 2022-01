World Test Championship Points Table (2021-23): साउथ अफ्रीका ने द वांडरर्स स्टेडियम (The Wanderers Stadium) में भारत को 7 विकेट शिकस्त देकर सीरीज में बराबरी कर ली है. टीम इंडिया ने तीन मुकाबलों की इस सीरीज के पहले मैच को 113 रन से अपने नाम किया था, जिसके बाद मेजबान टीम के लिए यह मैच बचाना बेहद जरूरी था. टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 240 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे मुकाबले के चौथे दिन मेजबान टीम ने हासिल कर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंकतालिका में अपना खाता खोल लिया है.Also Read - चीन की ओर से पैंगोंग लेक पर पुल के अवैध निर्माण पर भारत ने जताया कड़ा विरोध

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप प्वाइंट्स टेबल को देखें, तो ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज के तीनों मैच अपने नाम कर शीर्ष स्थान हासिल कर रखा है. इस टीम के पास 36 प्वाइंट्स हैं, जबकि श्रीलंका दोनों मुकाबले जीतकर 24 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद है.

पाकिस्तान की टीम तीसरे पायदान पर मौजूद है, जिसने 4 में से 3 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि टीम इंडिया 9 में से 4 मैच जीतकर चौथे स्थान पर मौजूद है. भारत ने 2 मैच हारे, जबकि 2 मुकाबले ड्रॉ खेले. एक मैच रद्द रहा है. टीम इंडिया सर्वाधिक 53 अंक अपने नाम कर चुकी है.

5वें स्थान पर मौजूद बांग्लादेश की टीम 3 में से 2 मुकाबले हारकर पांचवें, जबकि वेस्टइंडीज 4 में से 3 मुकाबले गंवाकर छठे स्थान पर मौजूद है. दोनों टीमों के पास 12-12 अंक हैं, लेकिन जीत प्रतिशतक के चलते बांग्लादेश ऊपर है.

न्यूजीलैंड ने इस सत्र कुल 3 मैच खेले हैं, जिसमें एक भी जीत दर्ज नहीं की. यह टीम 4 अंकों के साथ सातवें स्थान पर है, जबकि इंग्लैंड 8 में से 5 मैच हारकर 8वें पायदान पर मौजूद है. साउथ अफ्रीका ने आखिरकार अपना खाता खोल लिया है. यह टीम इस सीरीज 1 जीत के साथ 9वें पायदान पर मौजूद है.