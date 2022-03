World Water Day: आज वर्ल्‍ड वाटर-डे के मौके पर भारतीय टीम के दिग्‍गज बल्‍लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने अलग ही अंदाज में फैन्‍स को पानी की बूंद-बूंद सुरक्षित रखने की सलाह दी. सचिन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक छोटा सा वीडियो शेयर किया, जिसे देखकर फैन्‍स को सोशल मीडिया संसेशन खेबे (Khaby) की याद आ गई. खेबे भी कुछ इसी अंदाज में रिएक्‍शन देकर बेहद आसान सी चीज को मुश्किल से करने पर प्रतिकिया देने के लिए जाने जाते हैं.Also Read - CK Nayudu Trophy: सरफराज खान की तरह ही रन ठोक रहा छोटा भाई मुशीर, खेली 159 रन की पारी

Every drop is important 💧

Open the tap as much as required and close it tight and right.#WorldWaterDay pic.twitter.com/rYfvV7N3tU

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 22, 2022