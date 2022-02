टेस्‍ट टीम से बाहर किए गए बल्‍लेबाज रिद्धिमान साहा (Wriddhiman Saha) ने पत्रकार द्वारा परेशान किए जाने के मामले में चारों तरफ से मिल रहे समर्थन के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया दी. साहा ने उक्‍त पत्रकार के नाम को इंसानियत के नाते जगजाहिर करने से इनकार करते हुए कहा कि भविष्‍य में अगर दोबारा ऐसा होता है तो वो उनके नाम को सर्वाजनिक करने से चूकेंगे नहीं. पेश मामले में बीसीसीआई ने जांच करने की बात कही थी. इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन से लेकर हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग और आरपी सिंह जैसे पूर्व क्रिकेटर्स साहा के बचाव में आ गए थे.Also Read - T20 WC 2022 में आयरलैंड, यूएई ने पक्‍की की अपनी जगह, ये देश हुए बाहर

2/3- My nature isnt such that I will harm anyone to the extent of ending someone’s career. So on grounds of humanity looking at his/her family, I am not exposing the name for the time being. But if any such repetition happens, I will not hold back.

— Wriddhiman Saha (@Wriddhipops) February 22, 2022