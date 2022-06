Madhya Pradesh vs Mumbai, Final Match: मध्य प्रदेश और मुंबई के बीच बेंगलुरु में रणजी ट्रॉफी का फािनल मैच खेला जा रहा है. मुंबई की ओर से पहली पारी में यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) ने 78 रन की पारी खेली. उन्होंने इस दौरान 7 चौके और 1 छक्का लगाया. मुंबई के बाएं हाथ के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 में राजस्थान रॉयल्स के साथ अपने कार्यकाल के दौरान इंग्लैंड के बल्लेबाज जोस बटलर (Jos Buttler) से मिले टिप्स को श्रेय दिया है. मुंबई की ओर से खेलते हुए जायसवाल ने बुधवार को बेंगलुरु में मध्य प्रदेश के खिलाफ रणजी ट्रॉफी फाइनल के पहले दिन अर्धशतक जड़ा.Also Read - MP vs MUM Day 2, Final Match Live Score: फाइनल में सरफराज खान ने ठोका शतक, मुंबई 374 रन पर ऑलआउट

जायसवाल ने कहा कि आईपीएल 2022 में सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप जीतने वाले बटलर ने उन्हें ध्यान केंद्रित रहने और सही समय पर और जरूरत के हिसाब से अपने शॉट्स लगाने की सलाह दी. Also Read - जेसन रॉय ने जड़ा नाबाद शतक, England ने किया वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप

What does it mean to play for Mumbai? 🤔

How does it feel to score runs in tons? 🤔

The @josbuttler impact 👍

Aman Khan interviews @ybj_19 as he sums up the Day 1 of the @Paytm #RanjiTrophy #Final. 👌 👌 – By @ameyatilak

Full interview 🎥 🔽 #MPvMUM https://t.co/1xxSOsxoEE pic.twitter.com/sqv77EY0tW

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) June 22, 2022