पाकिस्तानी क्रिकेटर यासिर शाह (Yasir Shah) बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं. यासिर शाह पर 14 साल की बच्ची से रेप और उसे धमकाने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है. फिलहाल नाबालिग का मेडिकल टेस्ट करवाया जा रहा है, जिसके बाद कार्रवाई शुरू होगी. शिकायतकर्ता ने बताया कि जब उसने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी, तो यासिर शाह ने उसे एक फ्लैट देने के अलावा अगले 18 साल तक खर्चा उठाने का प्रलोभन दिया. इस मामले पर अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से कोई बयान नहीं आया है.

जियो न्यूज के मुताबिक पीड़ित पक्ष की ओर से एफआईआर में यासिर शाह और उसके दोस्त फरहान पर कथित तौर पर बंदूक की नोक पर नाबालिग के साथ रेप किया. इसके साथ वीडियो रिकॉर्डिंग भी की. जब शिकायतकर्ता ने व्हाट्सएप पर यासिर से कॉन्टैक्ट किया, तो यासिर ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसे कम उम्र की लड़कियां पसंद है.

Some very Serious allegations against Yasir Shah. pic.twitter.com/p7TFe1zERW

— Taimoor Zaman (@taimoorze) December 20, 2021