आज फादर्स डे के अवसर पर भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह (Yuvraj Singh Son Name) ने अपने बच्‍चे की पहली तस्‍वीर फैन्‍स के साथ साझा की. युवी ने साथ ही अपने बेटे के नाम की जानकारी भी फैन्‍स को दी. बच्‍चे का नाम ओरियन कीच सिंह (Orion Keech Singh) रखा गया है. उन्‍होंने ट्विटर पर पत्‍नी और बेटे के साथ तस्‍वीर को शेयर किया जिसमें उन्‍होंने लिखा, "ओरियन कीच सिंह दुनिया में आपका स्‍वागत है. मम्मी और डैडी अपने छोटे बेटे से काफी प्‍यार करते हैं. आपकी आंखें आपकी मुस्‍कुराहट की तरह टिमटिमाती रहती हैं. जैसा की आपका नाम किसी तारे पर लिखा हो." युवराज ने अपने ट्वीट के अंत में पत्‍नी को फादर्स डे की शुभकामनाएं भी दी.

Welcome to the world ❤️. Mummy and Daddy love their little “puttar”. Your eyes twinkle with every smile just as your name is written amongst the stars ✨ #HappyFathersDay @hazelkeech pic.twitter.com/a3ozeX7gtS

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) June 19, 2022