भारत की टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने मंगलवार को महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के साथ वीडियो शेयर किया. दोनों एक साथ सोफे पर बैठकर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया वो कुछ ही देर में वायरल हो गया. दोनों के बीच तकरार की खबरें तो रह-रह कर कई बार सामने आती रही हैं लेकिन यह पहला मौका है जब दोनों ऑफ द फील्‍ड इस तरह फुर्सत के पल बिताते हुए नजर आए. महेंद्र सिंह धोनी की कप्‍तानी में भारत ने 2007 का टी20 वर्ल्‍ड कप और 2011 का वर्ल्‍ड कप जीता था. इन दोनों ही टूर्नामेंट के दौरान भारत की जीत में युवराज सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी.

Also Read - Harbhajan Singh Retirement: हरभजन सिंह ने किया संन्यास लेने का फैसला, यह ऑफर बना कारण

युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने साल 2000 में टीम इंडिया में डेब्‍यू किया था. इसके चार साल बार 2004 में महेंद्र सिंह को डेब्‍यू का मौका मिला. युवी ने इंस्‍टाग्राम स्‍टोरी के माध्‍यम में महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के साथ छोटी सी वीडियो शेयर की. एक वीडियो को शेयर करने के एक दिन बाद युवी ने ट्विटर पर एक और वीडियो डाला. जिसमें उन्‍होंने अपने करियर के कई अहम पलों को साझा करते हुए अंत में लिखा कि वो नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं. हालांकि अभी यह स्‍पष्‍ट नहीं है कि ये पारी किस प्रकार की होगी. इसमें महेंद्र सिंह धोनी भी कोई भूमिका निभाएंगे या नहीं यह स्‍पष्‍ट नहीं है.

It’s that time of the year. Are you ready? Do you have what it takes? Have a big surprise for all you guys! Stay tuned! pic.twitter.com/xR0Zch1HtU

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) December 7, 2021