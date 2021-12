भारतीय टीम के स्पिनर युजवेंद्र चहल मंगलवार को कश्‍मीर पहुंचे. वो सेना के जवानों के साथ फुर्सत के पल बिताते हुए नजर आए. चहल ने आज अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक तस्‍वीर शेयर की. इस तस्‍वीर में वो जवानों के साथ नजर आ रहे हैं. ये तस्‍वीर जम्‍मू-कश्‍मीर के गुलमर्ग इलाके में सेना के कैम्‍प की है. चहल ने फोटो के साथ कैप्‍शन में लिखा, “स्‍पाइडर मैन नहं, सुपर मैन नहीं, मैं हूं अपने असली सुपरहीरोज के साथ. जो प्‍यार और विश्‍वास मुझे अपने इन हीरोज से मिला है वो सच में अविश्‍वासनीय है. मैं अपने इन भाईययों का शुक्रगुजार हूं जो बिना किसी निजी स्‍वार्थ के हमारी रक्षा कर रहे हैं. जय हिन्‍द.”Also Read - IND vs SA: 1753 मीटर की ऊंचाई पर स्वेटर पहनकर उतरे Virat Kohli, कोच राहुल द्रविड़ से मिले 'स्पेशल टिप्स'

No Spider-Man No superman here are our REAL HEROES ❤️

The respect & love I received from them was unreal. Extremely thankful to my brothers for always looking after us selflessly.

JAI HIND 🇮🇳 pic.twitter.com/YW5geDjd9G

