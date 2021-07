Zimbabwe vs Bangladesh, 2nd T20I: जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के बीच 23 जुलाई को हरारे (Harare Sports Club, Harare) में दूसरा टी20 मैच खेला गया, जिसमें जिम्बाब्वे ने उलटफेर करते हुए बांग्लादेश को 23 रन से मात दी. ये इस टूर्नामेंट मेजबान जिम्बाब्वे की पहली जीत रही. इससे पहले उसने बांग्लादेश के विरुद्ध टेस्ट 0-1, जबकि वनडे सीरीज 0-3 से गंवा दी थी. अब दोनों टीमों के विरुद्ध 25 जुलाई को तीसरा और अंतिम टी20 मैच खेला जाना है.Also Read - ZIM vs BAN: Video- जिम्बाब्वे के विकेटकीपर ने दिलाई MS Dhoni की याद, यूं किया ब्लाइंड रन आउट

Zimbabwe win! 🙌

Bangladesh are bowled out for 143 and the hosts seal a 23-run victory!

The series is level at 1-1 ⚖️#ZIMvBAN 🗒️ https://t.co/Hp5Dk9Cx4M pic.twitter.com/RSMmjgLTuk

