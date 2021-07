Zimbabwe vs Bangladesh, Only Test: जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के बीच हरारे स्पोटर्स क्लब (Harare Sports Club, Harare) में एकलौता टेस्ट मैच जारी है, जिसके तीसरे दिन मेजबान जिम्बाब्वे पहली पारी में 276 रन पर सिमट गया. बांग्लादेश ने दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी इनिंग में बिना विकेट खोए 45 रन बना लिए हैं और उसके पास अब तक कुल 237 रनों की बढ़त है.Also Read - Sri Lanka vs India: वनडे सीरीज में कुलदीप यादव-युजवेंद्र चहल की जोड़ी को मिले मौका? जानिए क्या बोले VVS Laxman

स्टंप्स तक शादमान इस्लाम 52 गेंदों पर दो चौकों की मदद से 22 रन और सैफ हसन 52 गेंदों पर तीन चौकों के सहारे 20 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं. बांग्लादेश की पहली पारी 468 रन पर समाप्त हुई थी. Also Read - West Indies vs Australia: साउथ अफ्रीका के खिलाफ गंवाई सीरीज, कप्तान Kieron Pollard ने दी खास सलाह

इससे पहले, जिम्बाब्वे ने एक विकेट से 114 रन से आगे खेलना शुरू किया और कप्तान ब्रेंडन टेलर 46 गेंदों पर छह चौकों के सहारे 37 रन और ताकुदजवानाशे काइतानो ने 117 गेंदों पर चार चौकों की मदद से 33 रन बनाकर आज पारी आगे बढ़ाई. दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए 115 रनों की साझेदारी हुई. Also Read - England vs Pakistan, 2nd ODI: जानिए संभावित Playing 11 में मौका, Dream11 में किसे चुनें कप्तान?

Bangladesh openers Shadman Islam and Saif Hassan take their side to 45/0 at stumps on day three.

They have extended their lead to 237.

📰 https://t.co/JC2zW5SXwD

📸 @ZimCricketv | #ZIMvBAN pic.twitter.com/5A4dUZ2pbA

— ICC (@ICC) July 9, 2021