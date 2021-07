Zimbabwe vs Bangladesh, Only Test: जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के बीच हरारे (Harare Sports Club, Harare) में एकमात्र टेस्ट मैच जारी है, जिसमें बांग्लादेश ने मजबूत पकड़ बना रखी है. जमुल हुसैन शंतो (नाबाद 117) और शादमान इस्लाम (नाबाद 115) की शानदार पारियों के दम पर बांग्लादेश ने चौथे दिन दूसरी पारी एक विकेट पर 284 रन पर घोषित की. इसी के साथ मेहमान टीम ने 476 रनों की बढ़त हासिल कर जिम्बाब्वे को जीत के लिए 477 रनों का लक्ष्य दिया. जिम्बाब्वे ने दिन का खेल खत्म होने तक तीन विकेट पर 140 रन बना लिए हैं. अब यहां से उसे 337 रन और बनाने हैं.Also Read - PCB के खिलाफ कोर्ट में पहुंचे पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर Sarfraz Nawaz, जानिए क्या है पूरा मामला?

स्टंप्स तक डियोन मियर्स 33 गेंदों पर दो छक्कों की मदद से 18 रन और डोनाल्ड त्रिपानो 13 गेंदों पर एक चौके की मदद से सात रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं. बांग्लादेश की तरफ से शाकिब अल हसन, मेहदी हसन और तस्किन अहमद को अबतक एक-एक विकेट मिला है.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे को चौथे दिन तीन झटके लग चुके हैं और उसे अभी जीत के लिए लंबा सफर तय करना है. जिम्बाब्वे की दूसरी पारी में कप्तान ब्रेंडन टेलर ने 73 गेंदों पर 16 चौकों की मदद से 92, मिल्टन शुम्बा 11 और ताकुदजवानाशे काइतानो सात रन बनाकर आउट हुए.

Stumps in Harare 🏏

Zimbabwe finish day four on 140/3, still needing 337 runs to win, with Dion Myers on 18* and nightwatchman Donald Tiripano keeping him company on 7*.#ZIMvBAN | https://t.co/JC2zW5BmF5| 📸 @ZimCricketv pic.twitter.com/DTEBlqq95D

— ICC (@ICC) July 10, 2021