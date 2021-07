Zimbabwe vs Bangladesh, Only Test: जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के बीच हरारे स्पोटर्स क्लब (Harare Sports Club, Harare) में जारी टेस्ट मैच में कुछ ऐसा हुआ, जिसने सभी को हैरान कर दिया. मैच के दूसरे दिन (8 जुलाई) जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजारबानी (Blessing Muzarabani) और बांगालादेशी खिलाड़ी तस्किन अहमद (Taskin Ahmed) आपस में भिड़ गए, जिसके चलते आईसीसी ने उन पर जुर्माना लगाया है.Also Read - Zimbabwe vs Bangladesh, Only Test: बांग्लादेश के पास मजबूत लीड, हार की ओर जिम्बाब्वे

क्या था पूरा मामला: यह मामला बांग्लादेश की पहली पारी के 85वें ओवर का है. मुजारबानी ने तास्किन को एक गेंद फेंकी, जिसके बाद तस्किन डांस करने लगे. इस पर मुजाबरबानी भड़क उठे. दोनों खिलाड़ी आक्रामक होकर दूसरे की ओर बढ़े और दोनों के बीच एक-दूसरे को कुछ कहा. यहां तक की दोनों ने एक-दूसरे को टच भी किया.

आईसीसी ने दोनों खिलाड़ियों को आचार संहित के अनुच्छेद 2.1.12 का उल्लंघन का दोषी पाया है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान किसी खिलाड़ी, सहयोगी स्टाफ, अंपायर, मैच रैफरी या किसी अन्य व्यक्ति (दर्शक भी शामिल) अनुचित शारीरिक संपर्क से संबंधित है. दोनों खिलाड़ियों पर मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगा दिया गया है. इसके अलावा खिलाड़ियों के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक-एक डिमैरिट अंक जोड़ दिए गए हैं. इन दोनों को पिछले 24 महीनों में किसी उल्लंघन का दोषी नहीं पाया गया था।

बता दें कि दोनों टीमों के बीच एकलौता टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसके तीसरे दिन के खेल तक मेजबान जिम्बाब्वे पहली पारी में 276 रन पर सिमट गया. बांग्लादेश ने दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी इनिंग में बिना विकेट खोए 45 रन बना लिए हैं और उसे अबतक कुल 237 रनों की बढ़त है.