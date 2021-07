Zimbabwe vs Bangladesh, Only Test: जिम्बाब्वे-बांग्लादेश के बीच हरारे (Harare Sports Club, Harare) में जारी एकलौते टेस्ट मैच के दूसरे दिन मेहमान टीम 468 रन पर ऑलआउट हो गई. बांगालादेश की ओर से महमुदुल्लाह (Mahmudullah) ने नाबाद 150 रन की पारी खेली. उनके अलावा लिट्टन दास (Liton Das) ने 95 रन बनाए.Also Read - Bangladesh vs Sri Lanka, 1st ODI: Mushfiqur Rahim ने खेली दमदार पारी, बांग्लादेश ने सीरीज में बनाई लीड

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की शुरुआत बेहद खराब रही. टीम ने सैफ हसन (0) और नजमुल होसेन शंटो (2) का विकेट महज 8 के योग पर गंवा दिया. इसके बाद शादमान इस्लाम ने कप्तान मोमिनुल हक के साथ तीसरे विकेट के लिए 60 रन जुटाकर टीम को संभाला. Also Read - New Zealand vs Bangladesh, 3rd ODI: ट्रेंट बोल्ट ने लपका 'सुपरमैन कैच', सोशल मीडिया पर Viral हुआ वीडियो

Also Read - BAN vs ZIM, 1st T20I: सौम्‍स सरकार, लिटन दास के शानदार प्रदर्शन से बांग्‍लादेश ने जीता पहला मुकाबला

इस्लाम 23 के स्कोर पर आउट हुए. इसके बाद बांग्लादेश ने 132 के स्कोर तक अपने 6 विकेट गंवा दिए. यहां से लिट्टन दास ने महमुदुल्लाह के साथ सातवें विकेट के लिए 138 रन जुटाकर टीम को संकट से निकाल लिया.

ALL OUT ☝️ Bangladesh post a solid 468 on the board in their first innings. Live stream 📺 https://t.co/CPDKNxoJ9v

Live scores 📃 https://t.co/JC2zW5BmF5#ZIMvBAN pic.twitter.com/JdN2RWDgOO — ICC (@ICC) July 8, 2021

बांग्लादेश की ओर से तस्किन अहमद और महमुदुल्लाह ने 9वें विकेट के लिए 191 रन जोड़े, जिसके साथ बांग्लादेश ने विशाल स्कोर खड़ा कर दिया. महमुदुल्लाह ने 18 बाउंड्री की मदद से नाबाद 150 रन बनाए, जबकि तस्किन अहमद 75 रन बनाकर आउट हुए. विपक्षी टीम की ओर से मुजरबानी ने 4, जबकि त्रिपानो और न्याउची ने 2-2 शिकार किए. इनके अलावा मिल्टन शुंबा को 1 विकेट हाथ लगा.