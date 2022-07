भारतीय टीम के अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने के बाद एक बार फिर काउंटी क्रिकेट में लौट गए हैं. वह इस सीजन ससेक्स के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं और यहां बैटिंग के साथ-साथ अब वह गेंदबाजी में अपने हुनर को तराश रहे हैं. पुजारा अब भरोसेमंद बल्लेबाज के साथ-साथ लेग स्पिन बॉलर भी बन गए हैं.Also Read - घरेलू क्रिकेट में फिर कमाल दिखाएंगे अंबाती रायुडू, इस टीम से किया करार

पुजारा ने काउंटी चैंपियनशिप डिविजन टू में लीस्टरशर के लिए खेलते हुए मैच के तीसरे दिन (13 जुलाई) लेग स्पिन गेंदबाजी की.

पुजारा की इस लेग स्पिन गेंदबाजी का वीडियो उनकी काउंटी टीम ससेक्स ने अपने टि्वटर हैंडल पर शेयर किया है. इस वीडियो को शेयर करते हुए ससेक्स ने लिखा, 'चेतेश्वर पुजारा की बॉलिंग का एक ओवर.'

An over of @cheteshwar1 bowling. 🚨 pic.twitter.com/I4PdyeCxCx

— Sussex Cricket (@SussexCCC) July 13, 2022