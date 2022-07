No 5th Selector in Team India Senior Selection Committee: भारतीय टीम का चयन सालों से 5 सिलेक्टर्स की कमेटी (Team India Selection Committee) ही करती आई है. लेकिन मौजूदा दौर में टीम इंडिया के चयन के लिए 5 नहीं सिर्फ 4 ही सिलेक्टर मौजूद हैं. बीसीसीआई (BCCI) ने फरवरी 2022 से 5वें सिलेक्टर का चयन नहीं किया है. इससे पहले 5वें सिलेक्टर अभय कुरुविला ( Abey Kuruvilla) थे, जिन्होंने फरवरी 2022 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा, सुनील जोशी, हरविंदर सिंह और देवाशीष मोहंती ही भारतीय टीम का चयन कर रहे हैं.Also Read - LIVE IND vs ENG 1st ODI Score : टी20 सीरीज की जीत का मूमेंटम लेकर वनडे खेलने उतरेगी टीम इंडिया

कुरुविला भारतीय क्रिकेट बोर्ड की कमेटी में अपने 5 साल पूरे कर चुके थे. इसलिए नए संविधान के नियमों के मुताबिक वह अपने पद पर और नहीं बने रह सकते थे. फरवरी के बाद से ही सिलेक्शन कमेटी 4 चयनकर्ताओं के साथ टीम का चयन कर रही है और अब तक वे श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज, फिर इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के लिए टी चयन और वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम का चयन कर चुकी है.

इनसाइड स्पोर्ट्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जब उसने बीसीसीआई के एक अधिकारी से 5 महीने बात तक भी 5वें चयनकर्ता की नियुक्ति न होने पर सवाल पूछा तो उन्होंने बड़ा ही हैरान करने वाला जवाब दिया.

इस अधिकारी ने कहा, ‘बीसीसीआई के लिए बीते 5 महीने बेहतर व्यस्त रहे हैं. आईपीएल 2022 का आयोजन, मीडिया अधिकारों के लिए टेंडर और दूसरे कई टूर्नामेंट के आयोजन समेत अन्य मामलों में बोर्ड के अधिकारी काफी व्यस्त रहे हैं. लेकिन हम यह भरोसा दिलाते हैं कि एशिया कप 2022 और टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए टीम चयन से पहले सिलेक्शन कमेटी के पास 5वां सिलेक्टर भी मौजूद होगा.’

कुरुविला सीनियर टीम का चयनकर्ता बनने से पहले 4 सालों तक जूनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे और बीसीसीआई के नए संविधान के मुताबिक कोई भी सदस्य 5 साल से ज्यादा किसी भी क्रिकेट कमेटी का सदस्य नहीं रह सकता है. कुरुविला अब बोर्ड में खेल विकास के महाप्रबंधक के तौर पर काम कर रहे हैं.