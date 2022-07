SL vs PAK Two Test Match Series May Called Off: पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच शनिवार (16 जुलाई) से शुरू होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होने से पहले ही रद्द हो सकती है. इन दिनों आर्थिक और राजनीतिक संकट (Sri Lanka Crisis) से जूझ रहे श्रीलंका में आशांति (Unrest in Sri Lanka) फैली हुई है और इस बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने भी अपनी टीम की सुरक्षा की चिंता करनी शुरू कर दी है.Also Read - Sri Lanka Crisis: मालदीव से सिंगापुर के लिए रवाना हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे | Live Updates

PCB के एक अधिकारी ने पाकिस्तानी न्यूज चैनल को बताया कि अगर वहां के हालात और बेकाबू होते हैं तो बोर्ड किसी भी वक्त यह दौरा रद्द कर अपने खिलाड़ियों को वापस बुला लेगा.

PCB अधिकारी के मुताबिक, 'पीसीबी और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और एक-दूसरे के संपर्क में भी हैं. हालांकि अभी तक दौरा रद्द करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है लेकिन अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर होती है तो इस सीरीज को स्थगित किया जा सकता है.'

बता दें हाल ही में इन मुश्किल हालात के बीच ऑस्ट्रेलिया ने भी इस टापू देश का दौरा किया था और उसने यहां तीनों फॉर्मेट की सीरीज खेलकर दौरे को सफल बनाया था. इस बीच पाकिस्तान की टीम पिछले सप्ताह ही बाबर आजम की कप्तानी में श्रीलंका पहुंच गई थी.

पाकिस्तान ने श्रीलंका बोर्ड प्रेजीडेंट XI के खिलाफ 3 दिवसीय प्रैक्टिस मैच भी खेल लिया है. दोनों टीमें यहां दो टेस्ट मैच की सीरीज खेलेंगी, जिसका पहला टेस्ट शनिवार से गॉल में शुरू होगा.

इसके बाद दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा. इस देश में एशिया कप की मेजबानी भी होनी है. लेकिन अगर यहां के हालात सही नहीं होते हैं तो फिर उसे बांग्लादेश में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसे इस टूर्नामेंट के रिजर्व वेन्यू के तौर पर स्टैंडबाय पर रखा गया है.