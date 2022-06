रणजी ट्रॉफी के तीसरे क्वॉर्टर फाइनल मैच के दूसरे दिन दोनों टीमों के कुल 21 विकेट गिरे, जिसके चलते उत्तर प्रदेश दबाव में घिर गई है. मंगलवार को कर्नाटक की पहली पारी 253 रन पर समेटने के बाद उत्तर प्रदेश बैटिंग पर उतरा तो वह कुछ भी सही नहीं कर पाया. रोहित मोरे और विजय कुमार व्यश्क की जोड़ी ने शुरुआत में ही उसे 3 झटके दे दिए.Also Read - Ajinkya Rahane की जगह मिला मौका, इस बल्लेबाज ने डेब्यू मैच में ही जड़ दिया दोहरा शतक

इसके बाद प्रियम गर्ग और रिंकू सिंह ने पारी को संभालने की कुछ कोशिश की. लेकिन प्रियम गर्ग (39) रोहित मोरे का शिकार बन गए. 33 रन बना चुके रिंकू सिंह भी छठे विकेट के रूप में कृष्णप्पा गौतम का तब शिकार बन गए, जब बोर्ड पर सिर्फ 92 रन ही टंगे थे. Also Read - बारिश के खतरे के बीच रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल पर होगी नजरें

