मुंबई की टीम ने उत्तराखंड को विशाल अंतर से हराकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है. इससे पहले यह रिकॉर्ड शेफील्ड शील्ड में 92 साल पहले था, जो आज टूट गया. मुंबई ने गुरुवार को रणजी ट्रॉफी क्वॉर्टर फाइनल के चौथे दिन 725 रनों के विशाल अंतर से हरा दिया. अब वह प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे बड़े अंतर से जीत दर्ज दुनिया की पहली टीम है. मुंबई ने न्यू साउथ वेल्स के 92 साल पुराने शेफील्ड शील्ड के रिकॉर्ड को तोड़ा. न्यू साउथ वेल्स ने तब क्वीन्सलैंड को 685 रन से हराया था.Also Read - Ranji Trophy 2022: कर्नाटक को हराकर शान से सेमीफाइल में पहुंचा उत्तर प्रदेश, बनाया यह रिकॉर्ड

रणजी ट्रॉफी में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत का पिछला रिकॉर्ड बंगाल के नाम था, जिसने 1953-54 में ओडिशा को 540 रन से हराया था. मुंबई के विश्व रिकॉर्ड से एक दिन पहले बंगाल ने एक अन्य क्वॉर्टर फाइनल में झारखंड के खिलाफ एक पारी में सर्वाधिक नौ बल्लेबाजों के 50 या इससे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया. Also Read - Ranji Trophy: बंगाल ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 9 बल्लेबाजों ने एक ही पारी में कर दिया यह कारनामा

मुंबई की टीम अब सेमीफाइनल में उत्तर प्रदेश से भिड़ेगी. पहले दिन से ही दबदबा बनाने वाले 41 बार के रणजी चैंपियन मुंबई ने अपनी दूसरी पारी तीन विकेट पर 261 रन बनाकर घोषित की और उत्तराखंड को 794 रन का लक्ष्य दिया. Also Read - किसी को मुफ्त में नहीं मिलती है टीम की कैप, इसे पाने के लिए कड़ी मेहनत चाहिए: मनीष पांडे

🚨 RECORD-BREAKING WIN 🚨

Mumbai march into the #RanjiTrophy semifinals by securing a 725-run victory – the highest margin of win (by runs) – in the history of First-Class cricket. 👏 👏 #Paytm | #MUMvCAU | #QF2 | @MumbaiCricAssoc

Scorecard ▶️ https://t.co/9IGODq4LND pic.twitter.com/Qw47aSLR7v

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) June 9, 2022