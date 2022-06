देश के उत्तर-पूर्वी राज्य असम में इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाकर जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है. राज्य में बाढ़ से अब तक 88 लोगों की जान जा चुकी है. राज्य की सभी नदियां इस वक्त उफान पर हैं और एक आंकड़े के मुताबिक अब तक करीब 55 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं. इस पर राज्य के उभरते हुए युवा क्रिकेटर रियान पराग (Riyan Parag) ने सोशल मीडिया के माध्यम से चिंता जताते हुए लोगों से मदद की गुहार लगाई है. आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाले इस युवा खिलाड़ी ने लिखा, ‘अगर असम की चाय पसंद है तो यहां की चिंता भी कीजिए.’Also Read - तस्वीरों में देखिए असम में बाढ़ से कैसे बिगड़े हालात, सैकड़ों लोगों को बचाया गया, कई अब भी लापता

रियान पराग ने ट्वीट कर लिखा, 'अगर आप असम की चाय पर जश्न मना सकते हैं. तो आपको असम में आई बाढ़ पर भी चिंतित होना चाहिए. कई सारे बेघर हो गए हैं और कई घर तहस-नहस हो चुके हैं. कई सपने चकनाचूर हो गए. जल्दी ठीक हो जाओ मेरे प्यारे असम. छोटी से छोटी मदद भी मायने रखती है. जय हिंद.'

If you can celebrate the tea of Assam, you must also be concerned for the floods of Assam.

So many displaced. Homes ruined. Dreams shattered.

Get well soon, my dear Assam. Every small little help will count. Jai Hind. 🇮🇳

— Riyan Paragg (@ParagRiyan) June 21, 2022