क्रिकेट के खेल में कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जिन पर सिवाए हंसने के कुछ नहीं हो सकता. कुछ ऐसा ही गुरुवार को लीड्स में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड (ENG vs NZ) के बीच शुरू हुए तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में हुआ. यहां हैनरी निकोल्स (Henry Nicholls) तब आउट हो गए, जब उनकी कोई गलती भी नहीं थी. लेकिन निकोल्स के पास मायूस पवेलियन लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था और दुनिया के लिए यह एक मजाकिया विकेट था, जिस पर विकेट लेने वाले गेंदबाज जैक लीच और उनकी टीम भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई. अब दुनिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने भी मजे लिए हैं.

तेंदुलकर इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड द्वारा पोस्ट किए गए इस वीडियो पर अपना मजेदार कॉमेंट किया है. उन्होंने इस लम्हे पर भारत के गली क्रिकेट की याद दिलाई है, जहां ऐसे लम्हो के लिए ICC या MCC के नियम नहीं देखे जाते हैं, बल्कि खेल खेलने वाले अपने ही ढंग के और भी मजेदार नियम बना देते हैं.

Also Read - ENG vs NZ, 3rd Test: सम्‍मान बचाने के इरादे से उतरेगा न्‍यूजीलैंड, जानें कब और कहां देखें लाइव मैच?

तेंदुलकर ने इस वीडियो पर अपना कॉमेंट देते हुए मजाकिया अंदाज में लिखा, ‘गली क्रिकेट में, हम तो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज को ही आउट घोषित कर देते.’ इसके साथ ही उन्होंने मजाक करने वाला इमोजी भी शेयर किया है.

दरअसल सचिन का यह कॉमेंट है भी मजेदार क्योंकि हेनरी निकोल्स ने तो अपना शॉट सही जगह गैप में खेला था, जहां उन्हें आउट नहीं बल्कि चौका मिलने की उम्मीद थी. उन्होंने लीच की गेंद पर यह शॉट लॉन्ग ऑन की ओर खेला था. लेकिन सामने नॉन स्ट्राकर बल्लेबाज डैरेल मिशेल खड़े थे, जो इस गेंद की दिशा से खुद को और अपने बैट को अलग करने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन गलती से यह गेंद उनके बैट के बीचो बीच लगकर मिड ऑफ पर खड़े फील्डर के पास आसान से कैच के रूप में चली गई.

An unfortunate dismissal? Yes. But wholly within the Laws.

Law 33.2.2.3 states it will be out if a fielder catches the ball after it has touched the wicket, an umpire, another fielder, a runner or the other batter.

Read the Law: https://t.co/cCBoJd6xOSpic.twitter.com/eKiAWrbZiI

— Marylebone Cricket Club (@MCCOfficial) June 23, 2022