साउथ अफ्रीका और यूएई की टी20 लीग से मुंबई इंडियन्स (MI) का मालिकाना हक अब देश से बाहर की फ्रैंचाइजियों में भी आ गया है. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के स्वामित्व वाली इस टीम ने इन दोनों देशों की लीग में भी अपनी टीम बनाई है. बुधवार को उसने दोनों टीमों के नामों का ऐलान था और आज एमआई केप टाउन (MI Cape Town) की टीम के पहले 5 खिलाड़ियों की भी घोषणा कर दी है. इस फ्रैंचाइजी ने तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा (Kagiso Rabada), डेवाल्ड ब्रेविस, राशिद खान (Rashid Khan), ऑलराउंडर सैम करन (Sam Curran) और लियाम लिविंगस्टोन को अपनी टीम के कोर खिलाड़ियों में जगह दी है.

सीएसए टी20 लीग में सभी छह टीमों के लिए नीलामी से पहले तीन अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों, एक प्रोटियाज और एक अनकैप्ड साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी से बने पांच खिलाड़ियों को प्री-साइन अप करने की छूट दी थी और बुधवार इसका आखिरी दिन था.

इस साल की शुरुआत में अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले युवा बल्लेबाज ब्रेविस का आईपीएल 2022 में मुंबई इंडियंस के साथ एक सफल सीजन था, जिसने टीम के लिए अपने सात मैचों में 142.47 की स्ट्राइक रेट से 161 रन बनाए.

Read more on our first group of players joining MI Cape Town

रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा, मैं एमआई केप टाउन के निर्माण में अपनी यात्रा शुरू करने के लिए उत्साहित हूं. हमारे पांच खिलाड़ी के करार के साथ, हमने एमआई टीम निर्माण की दिशा में पहला कदम उठाया है. एक मजबूत कोर जिसके आसपास टीम की योजना बनाई जाएगी. मुझे राशिद, कगिसो, लियाम, सैम का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है और इस नई यात्रा पर डेवाल्ड को हमारे साथ जारी रखते हुए भी खुशी हो रही है.’

MI Cape Town, today announced the signing of 5 players ahead of the inaugural edition of Cricket South Africa' T20 League. MI Cape Town' includes 3 foreign players, 1 South Africa capped and 1 South Africa uncapped player as part of the squad: Reliance Industries Ltd

August 11, 2022