NZ vs NAM Highlights, 36th Match, Super 12 Group 2, T20 World Cup 2021, New Zealand vs Namibia: न्यूजीलैंड ने नामीबिया को 52 रन से हराकर टूर्नामेंट में अपनी तीसरी जीत दर्ज कर ली है. अब वह 6 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर पहुंच गई है. कीवी टीम ने इस मैच में 163 रन ठोककर नामीबिया के खिलाफ दमदार लक्ष्य रखा था. कीवी टीम इस मैच में टॉस हार गई थी.Also Read - भारत को एक, दो या तीन नहीं बल्कि कई सारे वर्ल्ड कप जिताना चाहता हूं: KL Rahul

अब न्यूजीलैंड के पास सुपर 12 राउंड में एक ही मैच बचा है, जो उसे रविवार को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना है. अगर अफगानिस्तान की टीम यहां कीवी टीम को हरा देती है तो उस स्थिति में भारत के पास इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने का चांस बन सकता है. Also Read - Live Score Updates IND vs SCO, T20 World Cup 2021: 'करो या मरो' के मुकाबले में बड़ी जीत दर्ज करने उतरेगी टीम इंडिया

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 4 विकेट खोकर 163 रन बनाए. न्यूजीलैंड को मार्टिन गप्टिल (18) के रूप में पहला झटका लगा, जिसके कुछ देर बाद डारयेल मिचेल (19) भी पवेलियन लौट गए. न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्सन 28 से ज्यादा रन टीम के खाते में नहीं जडोड सके और न्यूजीलैंड 87 तक अपने चार विकेट गंवा चुकी थी. Also Read - T20 World Cup 2021: Varun Chakravarthy ने Virat Kohli को बताया 'बुर्ज खलीफा', बताई बड़ी वजह

यहां से ग्लेन फिलिप्स ने जेम्स नीशम के साथ 76 रन की साझेदारी कर टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक ला दिया. फिलिप्स ने 21 गेंदों में 39, जबकि नीशाम ने 23 बॉल में 35 रन जुटाए. विपक्षी टीम की ओर से बर्नाड, डेविड वीस और इरामस ने 1-1 शिकार किए.

बता दें कि केन विलियमसन की अगुवाई वाली टीम सेमीफाइनल में जाने से कुछ कदम दूर है. वहीं, नामीबिया ने टी20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया है इसलिए न्यूजीलैंड विरोधी टीम को हल्के में नहीं लेना चाहेगी. न्यूजीलैंड टीम फिलहाल चार अंक लेकर तीसरे स्थान पर है. नामीबिया को हराकर वह ग्रुप दो से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनना चाहेगी चूंकि पाकिस्तान चारों मैच जीतकर अंतिम चार में पहुंच चुका है.

भारत के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन के बावजूद न्यूजीलैंड की गेंदबाजी औसत रही, जिसमें सुधार करना होगा. दूसरी ओर नामीबिया के पास खोने के लिये कुछ नहीं है. पाकिस्तान के खिलाफ उसने अच्छा प्रदर्शन किया और उस लय को कायम रखना चाहेगी.

New Zealand vs Namibia Playing XI:

न्यूजीलैंड: मार्टिन गप्टिल, डेरिल मिशेल, केन विलियमसन (कप्तान), डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, जेम्स नीशम, मिशेल सेंटनर, एडम मिल्ने, टिम साउदी, ईश सोढ़ी, ट्रेंट बोल्ट.

नामीबिया: स्टीफ़न बार्ड, क्रेग विलियम्स, गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), डेविड विसे, जेजे स्मिट, जेन ग्रीन (विकेटकीपर), माइकल वैन लिंगेन, कार्ल बिरकेनस्टॉक, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, रूबेन ट्रम्पेलमैन, बर्नार्ड शोल्ट्ज.