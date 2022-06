पल्लेकल में खेले गए दूसरे वनडे में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को बारिश से प्रभावित मैच में डकवर्थ लुईस नियम (DLS) के तहत 16 रन से हरा दिया है. पांच वनडे मैचों की सीरीज अब 1-1 से बराबर है, जबकि सीरीज का तीसरा मैच रविवार को खेला जाएगा. श्रीलंका ने इस मैच में बारिश के खलल डालने से पहले 47.4 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 220 रन बना लिए थे. बाद में जब बारिश बहुत देर तक नहीं रुकी तो श्रीलंका की पारी को वहीं खत्म मानकर ऑस्ट्रेलिया को DLS नियम 43 ओवर में 216 रन का लक्ष्य मिला.Also Read - Live Streaming Sri Lanka vs Australia 1st ODI: आज से शुरू हो रही है वनडे सीरीज, भारत में कब-कहां देखें मैच ?

श्रीलंका की बल्लेबाजी की बात करें तो उसका कोई भी बल्लेबाज ज्यादा बड़ी पारियां नहीं खेल पाए लेकिन टॉप 8 बल्लेबाजों के छोटे-छोटे योगदान की बदौलत उसे 220 रन तक पहुंचा दिया. विकेटकीपर बल्लेबाज कुसल मेंडिस (36), धनंजय डिसिल्वा (34) और कप्तान दसुन शनाका (34) को अच्छी शुरुआत मिली लेकिन तीनों ही बल्लेबाज अपनी पारियों को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए. Also Read - पूर्व कोच जस्टिन लैंगर की तरह सख्त हैं ऑस्ट्रेलिया के नए कोच एंड्रयू मैकडॉनल्ड, ट्रेविस हेड को बोले- अभी A टीम में खेलो

Sri Lanka make a sensational comeback as they seal a 26-run win over Australia in the second #SLvAUS ODI 🔥

📝 Scorecard: https://t.co/XxU6ylrDeG pic.twitter.com/GsL6nsqa1e

— ICC (@ICC) June 16, 2022