SL vs PAK- Babar Azam Completed 3000 Test Runs: क्रिकेट की दुनिया में इन दिनों बाबर आजम (Babar Azam) का जलवा तेजी से बुलंद हो रहा है. उनकी तुलना भारत के स्टार बल्लेबाज और पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) से भी खूब हो रही है. पाकिस्तान का यह युवा कप्तान तेजी से नए-नए रिकॉर्ड अपने नाम कर रहा है और इस कड़ी में उन्होंने मंगलवार को टेस्ट क्रिकेट में अपने 3000 टेस्ट रन भी पूरे कर लिए. आजम ने अपने तीन हजार टेस्ट रन का आंकड़ा विराट कोहली की गति से ही हासिल किया है.

श्रीलंका के खिलाफ गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में बाबर आजम ने जैसे ही कसुन रजीथा की गेंद पर अपनी पारी का 31वां रन दौड़कर पूरा किया. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 3000 रन बनाने की उपलब्धि अपने नाम कर ली. आजम ने 73वीं टेस्ट पारी में यह मुकाम हासिल किया.

बता दें विराट कोहली ने भी 6 साल पहले अपनी 72वीं टेस्ट पारी में ही 3000 टेस्ट रन का आंकड़ा छुआ था. हालांकि रनों के मामले में भले बाबर आजम विराट कोहली के बराबर दिख रहे हों लेकिन वह शतकों के मामले में विराट कोहली से अभी भी पीछे हैं.

Another milestone for @babarazam258 👏

Well done skipper on completing 3⃣0⃣0⃣0⃣ Test runs 🙌#SLvPAK | #BackTheBoysInGreen pic.twitter.com/wauEWE5y3W

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) July 19, 2022