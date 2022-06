ऑस्ट्रेलिया का दौरा खत्म होने के बाद श्रीलंकाई टीम दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए पाकिस्तान की मेजबानी करेगी. कंगारू टीम इस बार अपने फुल दौरे के लिए यहां पहुंची हुए, जहां उसने 3 टी20 मैचों की सीरीज खेल ली है, जबकि 5 मैचों की वनडे सीरीज जारी है इसके बाद दोनों टीमें दो टेस्ट की सीरीज खेलेंगी. पाकिस्तान के खिलाफ 16 जुलाई से दो टेस्ट की सीरीज की शुरुआत होगी.Also Read - PAK vs ENG: सितंबर में पाकिस्‍तान का दौरा करेगी इंग्लिश टीम, खेले जाएंगे सात टी20 मैच

श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने बुधवार को एक विज्ञप्ति जारी कर इसकी घोषणा की. सीरीज का पहला टेस्ट गॉल में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 24 जुलाई से कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. 2 टेस्ट की यह सीरीज ICC पुरुष वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (2021-2023) का हिस्सा होगी. Also Read - क्रिकेट में आज: रोहित के बल्‍ले ने बरपाया था पाकिस्‍तान पर कहर, विश्‍व कप में भारत ने दर्ज की लगातार 7वीं जीत

पाकिस्तान की टीम यहां 6 जुलाई को ही पहुंच जाएगी और उसे 3 दिवसीय प्रैक्टिस मैच खेलना है. इस दौरे के लिए पाकिस्तान ने इस दौरे के लिए अपनी 18 सदस्यी टीम की घोषणा कर दी है. इस टीम में उसके सीनियर लेग स्पिनर यासिर शाह की वापसी हुई है. Also Read - ODI रैंकिंग में Virat Kohli को झटका, एक और पाकिस्तानी खिलाड़ी निकला आगे

