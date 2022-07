गॉल टेस्ट में पाकिस्तान को हराकर श्रीलंका ने एक नहीं बल्कि दो मोर्चों पर कामयाबी हासिल की है. एक तो उसने 2 टेस्ट की सीरीज को 1-1 की बराबरी पर खत्म कर दिया, जबकि उसे इस जीत का सबसे बड़ा फायदा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के प्वॉइंट्स टेबल में हुआ है. उसने पाकिस्तान को 246 रनों से मात दी, जिसकी बदौलत वह अंकतालिका में तीसरे पायदान पर पहुंच गई है.Also Read - SL vs PAK: श्रीलंका ने लिया पहली हार का बदला, पाकिस्तान को 246 रनों से चटाई धूल

पाकिस्तान की टीम इस हार के बाद दो पायदान नीचे खिसक कर नंबर 5 पर आ गई है, जबकि टीम इंडिया नंबर 4 पर बनी हुई है. इस मैच से पहले श्रीलंका अपनी पिछली हार के चलते छठे पायदान पर खिसक गया था. लेकिन अब उसने 3 पायदान की उछाल मिली है. दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम नंबर 3 से खिसककर 5वें पायदान पर पहुंच गई है. Also Read - SL vs PAK, 3rd ODI, Day-4: खराब रौशनी ने बिगाड़ा श्रीलंका का खेल, पाकिस्‍तान को 419 रन की दरकार

अब श्रीलंका का पाइंट्स टेबल में जीत प्रतिशत 53.33 का और उसके कुल 64 अंक है. वहीं, टॉप पर काबिज साउथ अफ्रीका का जीत प्रतिशत 71.43 है. दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, जिसका जीत प्रतिशत 70 है. नंबर 4 पर मौजूद टीम इंडिया के विनिंग प्रतिशत की अगर बात करें तो 52.08 प्रतिशत है. पाकिस्तान की टीम भारत से विनिंग पर्सेंट के आधार पर 0.23 फीसदी ही पीछे है. Also Read - SL vs PAK- सिर्फ 231 पर ढेर हुआ पाकिस्तान, पहली पारी से श्रीलंका को 147 रन की लीड

Significant changes in the ICC World Test Championship standings following Sri Lanka’s triumph in the second #SLvPAK Test 👀#WTC23 | Details 👇

