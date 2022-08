टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) एक बार फिर मैदान पर अपना बल्ला लेकर उतरने को तैयार हैं. उनके साथ वीरेंदर सहवाग, मोहम्मद कैफ, हरभजन सिंह और इरफान पठान जैसे पूर्व खिलाड़ी भी वर्ल्ड टीम के खिलाफ मैच खेलते नजर आएंगे. रिटायर्ड क्रिकेटर्स का यह मैच रेस्ट ऑफ वर्ल्ड टीम के खिलाफ होगा, जिसमें दुनिया के कई जानेमाने पूर्व क्रिकेटर्स खेलते नजर आएंगे. हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले इयोन मॉर्गन (Eoin Morgan) रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के कप्तान हैं.Also Read - Azadi Ka Amrit Mahotsav: इस व्यक्ति ने भारत में दूध की नदियां बहा दी, सफेद क्रांति के जनक रहे डॉ. कुरियन वर्गीस

बता दें भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव (Azadi Ka Amrit Mahotsav) मना रहा है. इस मौके पर केंद्र सरकार ने बीसीसीआई को एक प्रस्ताव दिया था कि वह इस मौके पर भारतीय टीम के रेस्ट ऑफ वर्ल्ड टीम के खिलाफ एक मैच का आयोजन करे. लेकिन इन दिनों दुनिया भर में चल रही लीग क्रिकेट और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के बीच दुनियाभर के खिलाड़ियों के लिए इस मैच के लिए समय निकालना संभव नहीं था. Also Read - अर्जुन तेंदुलकर छोड़ेंगे मुंबई का साथ, अब इस टीम के लिए खेलेंगे क्रिकेट

So the India vs Rest of the World game is on September 15 at Eden Gardens. Sourav Ganguly leads India and Eoin Morgan the World. Part of Legends League cricket @SGanguly99 @ramanraheja @Eoin16 pic.twitter.com/waE9GWSMEr

— Vikrant Gupta (@vikrantgupta73) August 12, 2022