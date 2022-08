Special Independence Day Match India Maharajas Vs World Giants: भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर बीसीसीआई ने अपने लीजेंड्स क्रिकेटरों के साथ एक खास मैच आयोजित किया, जो 16 सितंबर को कोलकाता के ईडन गार्डेंस मैदान पर आयोजित होगा. इस मैच में भारतीय लीजेंड्स टीम की अगुआई बीसीसीआई के अध्यक्ष और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) करेंगे.Also Read - Independence Day पर पूरे देश में घर-घर लहराया तिरंगा, बड़े पैमाने पर मिला रोजगार, जानें कितने करोड़ का हुआ व्यापार

दरअसल लीजेंड्स क्रिकेट लीग का दूसरा सीजन 17 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और इस टूर्नामेंट की शुरुआत से एक दिन पहले इस खास मैच का आयोजन किया गया है. इस मैच में दुनिया भर के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी इंडिया महाराज और वर्ल्ड जायंट्स की टीम के तहत खेलते दिखाई देंगे. Also Read - सौरव गांगुली को है विश्‍वास, एशिया कप में फुल फॉर्म में दिखेंगे विराट कोहली

वर्ल्ड जायंट्स की कमान 2019 वर्ल्ड कप विजेता इंग्लैंड के कप्तान इयोन मॉर्गन को मिली है, जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा है. दूसरी ओर सौरव गांगुली की टीम में सहवाग के अलावा मोहम्मद कैफ, हरभजन सिंह, प्रज्ञान ओझा, इरफान पठान, यूसुफ पठान, पार्थिव पटेल, एस. श्रीसंत जैसे पूर्व स्टार खिलाड़ी खेलते दिखाई देंगे. आइए जानते हैं कि यह मैच कब कहा खेला जाएगा और दर्शक टीवी और इंटरनेट पर कहां इसका लाइव लुत्फ उठा सकते हैं. Also Read - यूपी में गरीब परिवार को तिरंगा बांटना पड़ा भारी, सिर कलम करने की मिली धमकी | Watch Video

Dada @SGanguly99 is set to lead the India Maharajas against @Eoin16’s World Giants for the #LegendsLeagueCricket Special Match.

Check out the full squad of the teams. Are you excited?@SGanguly99 @Eoin16 @RaviShastriOfc #BossLogonKaGame #AzadiKaAmritMahotsav pic.twitter.com/Jkt75wsNSo

— Legends League Cricket (@llct20) August 12, 2022