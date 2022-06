भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज और वनडे और टेस्ट कप्तान मिताली राज (Mithali Raj) ने बुधवार को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया. वह दुनिया में सर्वाधिक रन बनाने वालीं महिला बल्लेबाज हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 हजार से ज्यादा रन बनाए. मिताली ने अपने टि्वटर अकाउंट पर रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए अपने चाहने वालों के प्रति आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि मैं अब यहां से अपनी दूसरी पारी की ओर देख रही हूं, जिसमें आपकी दुआओं और समर्थन की आशा रहेगी.Also Read - जून में टी20 और वनडे सीरीज के लिए श्रीलंका का दौरा करेगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम

अपने 23 साल के इंटरनेशनल करियर में मिताली ने 12 महिला टेस्ट, 232 महिला वनडे और 89 महिला टी20I मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में कुल 10, 868 रन बनाए, जिनमें 8 शतक शामिल हैं. मिताली ने वनडे क्रिकेट में 8 विकेट भी अपने नाम किए. Also Read - Women IPL: T20 क्रिकेट से मिताली राज और झूलन गोस्वामी की छुट्टी, टी20 चैलेंजर्स में नहीं मिली जगह!

Thank you for all your love & support over the years!

I look forward to my 2nd innings with your blessing and support. pic.twitter.com/OkPUICcU4u

— Mithali Raj (@M_Raj03) June 8, 2022