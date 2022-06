इंग्लैंड में रिशेड्यूल टेस्ट मैच से पहले लीसेस्टरशर के खिलाफ अभ्यास मैच खेल रही टीम इंडिया को विकेटकीपर बल्लेबाज श्रीकर भरत ने अपनी बेहतरीन फिफ्टी की बदौलत मुश्किल से निकाल दिया है. एक वक्त पर सिर्फ 81 रन बनाकर भारत की आधी टीम पवेलियन में थी. इसके बाद भरत ने विराट कोहली के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया. 33 के निजी स्कोर पर विराट छठे विकेट के रूप में आउट हो गए. फिर भरत ने पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ मिलकर स्कोरबोर्ड को चलाने की जिम्मेदारी संभाल ली. लीसेस्टरशर के लिए तेज गेंदबाज रोमन वॉकर ने सिर्फ 24 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए, जिनमें रोहित और विराट का विकेट भी शामिल था.Also Read - IND vs ENG: शॉर्ट बॉल पर संभल जाओ रोहित शर्मा, आपकी यह गलती टीम को भारी न पड़ जाए

बारिश से प्रभावित इस मैच के पहले दिन सिर्फ 60.2 ओवर का ही खेल हो पाया. स्टंप के वक्त भरत (70*) के साथ मोहम्मद शमी (18*) क्रीज पर थे. भरत ने 111 गेंद की अपनी पारी में अब तक 8 चौके और 1 छक्का जड़ा है. भारत के लिए उसके नामी बल्लेबाजों का फ्लॉप होना हालांकि चिंता की बात है. Also Read - VIDEO: प्रैक्टिस मैच में विराट कोहली की किस्मत खराब, अंपायर का गलत फैसला, निराश पवेलियन लौटे

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के दौरान खराब फॉर्म से जूझ रहे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (25) और विराट कोहली (33) ने एक बार फिर निराश किया. ये दोनों स्टार बल्लेबाज क्रीज पर टिकने के बावजूद बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे. Also Read - रन नहीं बनाओगे तो सवाल उठेंगे और जवाब सिर्फ आपका बैट है: कपिल देव

5️⃣0️⃣ 𝐟𝐨𝐫 𝐁𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭! 👏

Here’s the moment KS Bharat took a quick couple off Sakande to move to his half-century. 6️⃣x4 & 1️⃣x6 (93b).

🇮🇳 209/7

𝐋𝐈𝐕𝐄 𝐒𝐓𝐑𝐄𝐀𝐌: https://t.co/cADZSKYJh7 👈

🦊 #IndiaTourMatch | #LEIvIND pic.twitter.com/pKT8CSQahY

— Leicestershire Foxes 🏏 (@leicsccc) June 23, 2022