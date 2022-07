24 साल बाद कॉमनवेल्थ खेलों में क्रिकेट की एंट्री हुई है. बर्मिंघम में गुरुवार से शुरू होने वाले इन खेलों के लिए भारत ने अपनी अपनी टीम को उतारा है. लेकिन भारतीय टीम की दो खिलाड़ियों को बर्मिंघम रवाना होने से पहले देश में ही रुकना पड़ा है. दोनों को कोविड-19 जांच पॉजिटिव आई है. तय प्रोटोकॉल के मुताबिक दोनों खिलाड़ी कोरोना की जांच निगेटिव आने तक टीम से नहीं जुड़ सकतीं.Also Read - CWG 2022: भारत को झटका, जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स से बाहर

भारतीय टीम शुक्रवार को बर्मिंघम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी. इसके लिए भारतीय टीम रविवार सुबह बर्मिंघम के लिए रवाना हुई लेकिन दो खिलाड़ी टीम के साथ नहीं जा पाईं. Also Read - 'शेफाली जैसे खिलाड़ी पीढ़ियों में पैदा होते हैं, घरेलू क्रिकेट में ही प्रतिभा दिख गई थी'

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने इससे पहले टीम की एक सदस्य के पॉजिटिव होने की पुष्टि की थी. खेलों से पहले टीम ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) में ट्रेनिंग की. महिला क्रिकेट राष्ट्रमंडल खेलों में पदार्पण कर रहा है. Also Read - भारतीय क्रिकेटर ने की संन्‍यास की घोषणा, बोलीं- नई भूमिका में करूंगी वापसी

भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया, ‘दूसरी खिलाड़ी कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई है और यह रवानगी से पहले हुआ. दोनों खिलाड़ी भारत में ही रुक गई हैं.’

A warm send off for #TeamIndia as they left for Birmingham this morning from Bengaluru. 👋👋💪 #Birmingham2022 pic.twitter.com/Z6tcR3jcDf

— BCCI Women (@BCCIWomen) July 24, 2022