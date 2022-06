अगर आप सिक्का उछालने का कोई खेल खेलें तो शायद 5 में से एक बार तो कोई भी जीत ही जाएगा. लेकिन भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी रिषभ पंत (Rishabh Pant) को भारत बनाम साउथ अफ्रीका (IND vs SA) सीरीज के लिए टीम की कमान मिली तो वह एक भी बार टॉस नहीं जीत पाए. पहले 4 मैचों में उनके सामने साउथ अफ्रीका के नियमित कप्तान टेंबा बावूमा थे, जबकि 5वें और आखिरी मैच में यहां केशव महाराज बतौर कप्तान उतरे थे.Also Read - T20 World Cup 2022: गौतम गंभीर बोले- दिनेश कार्तिक के लिए टीम में जगह नहीं, भड़के Sunil Gavaskar

लेकिन रिषभ पंत एक भी मौके पर कोई टॉस नहीं जीत पाए. सीरीज का आखिरी टॉस हारकर वह खूब जोर-जोर से हंसते नजर आए. इस बीच पंत के नाम टी20 इंटरनेशनल का एक अनचाहा रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया. अब रिषभ पंत कप्तानी की शुरुआत में लगातार पांच टॉस हारने वाले दुनिया के इकलौते कप्तान बन चुके हैं. Also Read - IND vs SA- 0-2 से पिछड़ने के बाद जो हमने जज्बा दिखाया वह शानदार: Rishabh Pant

टी20 इंटरनेशनल के इतिहास में इससे पहले दुनिया के किसी भी कप्तान ने लगातार 5 टॉस नहीं गंवाए थे. जब बेंगलुरु में खेले जा रहे 5वें और आखिरी मैच में भी वह टॉस हार गए तो निराशा में वह भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए. आखिर पंत करते भी तो क्या. भला टॉस जीतने में वह सिबाए किस्मत के साथ के कर भी क्या सकते थे? Also Read - अजेय रिकॉर्ड के साथ स्‍वदेश लौटेगी मेहमान टीम, घर पर अफ्रीका को टी20 सीरीज नहीं हरा पाया है भारत

टॉस हारने के बाद उन्होंने टीम के प्लेइंग XI और पिच कंडीशन पर चर्चा करते हुए पहला कॉमेंट अपने टॉस पर ही किया. उन्होंने कहा, ‘मेरा अभ्यास मेरे काम नहीं आ रहा है. यह बैटिंग के लिए अच्छी पिच दिख रही है और हम यहां 180-190 रन बनाना चाहेंगे. हमें यहां अपनी प्रक्रिया पर फोकस करने की दरकार है और इस मैच में अपना 100 फीसदी देने की जरूरत है. रिषभ ने कहा कि वह प्लेइंग XI में बिना किसी बदलाव के इस मैच में उतरे हैं.’

