इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही वनडे सीरीज के दूसरे मैच में भारत को भले हार का सामना करना पड़ा हो. लेकिन इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. दरअसल इस मैच के दौरान फील्डिंग करते समय एक मौके पर भारतीय कप्तान का कंधा उतर गया था लेकिन उन्होंने समय रहते ही इसका इलाज भी खुद कर लिया और पलक झपकते ही कंधे को वापस सही जगह पर सेट कर लिया. यह सुनने या पढ़ने में भले गंभीर लग रहा हो लेकिन इसके लिए मैदान पर फिजियो या डॉक्टर को भी उतरने की जरूरत नहीं पड़ी.

इस मैच की अगर बात करें तो भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड को 246 रन पर समेट दिया था. भारतीय बल्लेबाजी के सामने लक्ष्य आसान लग रहा था लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों ने उनकी एक नहीं चलने दी और 100 रन से भारत को यह मैच हराकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है. उसके लेफ्ट आर्म तेज गेदंबाज रीस टॉपली ने 24 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए. अब रविवार को इस सीरीज का अंतिम और निर्णायक मैच खेला जाएगा.

Rohit Sharma doing the Shoulder socket thing. #India #IndianCricketTeam #IndiaVSEnglandODIonSonyLIV pic.twitter.com/AIZinkMTlx

इस बीच रोहित शर्मा के डिस्लोकेट हुए कंधे की बात करें तो रवींद्र जडेजा की एक गेंद पर बल्लेबाज मोईन अली ने मिड विकेट एरिया में शॉट खेला था, जो कुछ देर हवा में था.

Nothing just rohit sharma casually putting his dislocated shoulder back in the socket#RohitSharma #RohitSharma𓃵 #INDvsENG pic.twitter.com/gAcV1g5DuG

— Ashwin Dhavale (@AshwinDhavale) July 14, 2022