पाकिस्तान की टीम में वापसी करने वाले सीनियर लेग स्पिनर यासिर शाह (Yasir Shah) ने श्रीलंका के खिलाफ अपना जलवा बिखेर कर चयनकर्ताओं के फैसले को सही साबित कर दिया है. श्रीलंका के खिलाफ गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्ट में भले पाकिस्तान मेजबान टीम से पिछड़ता दिख रहा हो लेकिन शाह ने अपनी बॉलिंग में खुद को साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है.

उन्होंने पहली पारी में 2 विकेट लेने के बाद दूसरी पारी में भी 3 विकेट अपने नाम कर लिए हैं. इस बीच उन्होंने सोमवार को एक ऐसी लेग स्पिन फेंकी, जिसकी तुलना शेन वॉर्न की 'सदी की गेंद' 'बॉल ऑफ द सेंचुरी' से हो रही है. इसे शेन वॉर्न की इस गेंद का रिप्ले माना जा रहा है.

Beauty from Yasir Shah like Shane Warne's Ball to Gatting … pic.twitter.com/EKNgpZqZl6

— Taimoor Zaman (@taimoorze) July 18, 2022