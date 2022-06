स्विंग के सुलतान वसीम अकरम (Wasim Akram) ने हाल ही में एक बार फिर जब गेंद थामी तो क्रिकेट की वह गेंद उनकी उंगलियों के इशारे पर वैसे ही थिरकती नजर आई, जैसे वसीम अपने युवा दिनों में इसे नचाते थे. दरअसल महान लेग स्पिन शेन वॉर्न (Shane Warne) की याद में हाल में इंग्लैंड में एक चैरिटी मैच का आयोजन किया गया था.Also Read - 2003 विश्व कप से लेकर 'मंकीगेट' तक, एंड्रयू साइमंड्स के करियर के यादगार पल

इस मैच में दुनिया के कई दिग्गज खिलाड़ी एक साथ खेलते नजर आए, जिसमें पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम भी शामिल हुए. अकरम ने अपनी गेंदबाजी पर इंग्लैंड के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज माइक अथर्टन (Mike Atherton) को अपनी इनस्विंग यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया.

क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट नाम के एक टि्वटर हैंडल पर वसीम अकरम की इस कातिलाना गेंद वीडियो पोस्ट किया गया है. इस वीडियो में माइक अथर्टन चारों खाने चित दिखाई दिए और उन्हें बोल्ड करने के बाद ही वसीम अकरम ने इस विकेट का जश्न भी पुराने अंदाज में मनाया.

Sorry @Athersmike we might get older but some things will stay the same 😉! https://t.co/k2SnvKGvX5

— Wasim Akram (@wasimakramlive) June 19, 2022